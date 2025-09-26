Με σαφείς αιχμές κατά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη πήρα ανοιχτά θέση στην πολύκροτη υπόθεση του δημοφιλούς τραγουδιστή ο μουσικός και ραδιοφωνικός παραγωγός Νίκος Μουρατίδης, ο οποίος έχει συνδεθεί με την πορεία του από τα πρώτα του βήματα.

Θυμίζοντας τη γνωριμία τους, αναφέρθηκε στο πώς τον ανακάλυψε το 1992, όταν ήταν ακόμη «20 χρονών παιδί» και πώς -όπως λέει- τον ανέδειξε από το μηδέν σε κορυφαίο όνομα της νυχτερινής διασκέδασης. «Αυτό που συμβαίνει τώρα, με λυπεί βαθιά. Ο Γιώργος θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει μια πραγματικά σπουδαία πορεία. Θεωρώ όμως, ότι η οικογένειά του έχει σημαντική ευθύνη, για όσα βιώνει σήμερα» τονίζει και επισημαίνει με νόημα, ότι «αν ήθελαν να δείξουν ανησυχία, μπορούσαν να το κάνουν πριν από 10 ή 20 χρόνια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Ο Νίκος Μουρατίδης αφήνει να εννοηθεί, ότι η οικογένεια Μαζωνάκη γνώριζε τις δυσκολίες, που αντιμετώπιζε ο τραγουδιστής εδώ και χρόνια, αλλά επέλεξε να μην παρέμβει. Μάλιστα, υποστηρίζει πως εάν υπήρχε πραγματική πρόθεση να προστατευτεί από τον εθισμό στις ουσίες, αυτή η παρέμβαση θα έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα.

«Ο Γιώργος θα μπορούσε να κάνει πολύ σπουδαία καριέρα και θεωρώ υπεύθυνη για όλο αυτό την οικογένειά του. Δεν μπορώ να ακούω υποκρισίες, ότι ανησυχούν. Θα μπορούσαν να ανησυχήσουν και πριν 10-20 χρόνια. Αν ήθελε η οικογένειά του να τον προστατεύσει από τις ουσίες, θα μπορούσε να το κάνει νωρίτερα. Δεν μου αρέσουν αυτά που κάνει ο Γιώργος πάνω στη σκηνή, πώς ντύνεται, πώς παραπατάει, ούτε η όψη του μου αρέσει. Μία λύση υπάρχει, να κάνει μια αποχή και να κάνει restart» ανέφερε, μεταξύ άλλων μιλώντας στον Alpha.

Ο μουσικός και ραδιοφωνικός παραγωγός αναφέρθηκε και στο οικογενειακό περιβάλλον του τραγουδιστή, δίνοντας μια εικόνα των σχέσεων και της δυναμικής που υπήρχε μέσα στο σπίτι τους. Ο Νίκος Μουρατίδης περιγράφει μια οικογένεια με εσωτερικές αντιθέσεις και διαφορετικές προσωπικότητες: «Τα αδέλφια είχαν πάντα πολύ καλή σχέση και ο Γιώργος ήταν δεμένος με τη μητέρα του. Ο πατέρας ήταν ήσυχος άνθρωπος, σε αντίθεση με τη μητέρα, που είχε έντονη κοινωνική παρουσία, δεν δίσταζε να ανέβει στα τραπέζια και να χορέψει τσιφτετέλι. Η Μαρία, η μικρή αδελφή, ήταν γκοθ και πανκ, ενώ η Βάσω… μετά βίας, ούτε που να με φτύσει».