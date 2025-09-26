Αποκλειστικά στην κάμερα του Buongiorno μίλησε η Βίκυ Φλέσσα. Η Βίκυ Φλέσσα αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη ως πρέσβειρα για το «Βίκι Ελληνιστί», με στόχο να συγγραφούν λήμματα για τη βικιπαίδεια.

«Υπάρχουν προβλήματα στη χρήση της ελληνικής γλώσσας στην τηλεόραση. Θα μπορούσαν να υπάρχουν φιλόλογοι που να βοηθούν τους δημοσιογράφους. Η ιδιωτική τηλεόραση δεν έχει υποχρέωση να υπηρετεί τον πολιτισμό», είπε.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΕΡΤ, ενώ αποκάλυψε πως έχει δεχτεί προτάσεις από ιδιωτικά κανάλια για εκπομπές ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

«Η ενημέρωση έχει ενδιαφέρον, αλλά εμένα με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι του πνεύματος και της επιστήμης. Ασχολήθηκα με την πολιτική για τον πολιτισμό και τη γλώσσα», είπε.