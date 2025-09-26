Η οικονομία της Βουλγαρίας αναμένεται να αυξηθεί στο 3,2% το 2025, σύμφωνα με νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) σχετικά με τις περιφερειακές οικονομικές προοπτικές. Η έκθεση δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΑ.

Αυτή η πρόβλεψη είναι μια προσαρμογή προς τα πάνω κατά 0,4% σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη. Η ανάπτυξη αναμένεται να μετριαστεί στο 2,6% το 2026, ποσοστό που παραμένει αμετάβλητο από την εαρινή πρόβλεψη.

Αυτή η ανάπτυξη εξαρτάται από τη διατήρηση των δημόσιων επενδύσεων, ενώ η ένταξη στην ευρωζώνη θα μπορούσε να ενισχύσει το εμπόριο και τις ιδιωτικές επενδύσεις, ανάμεσά τους οι άμεσες ξένες επενδύσεις, αναφέρει η ΕΤΑΑ.

Κοιτάζοντας πίσω στη βουλγαρική οικονομία, η έκθεση αναφέρει ότι μετά την επιτάχυνση στο 2,8% το 2024, η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ αυξήθηκε περαιτέρω στο 3,2% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Παρά κάποια συγκράτηση της αύξησης των μισθών, η ιδιωτική κατανάλωση ήταν ανθεκτική, ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 3,6% μέχρι τα μέσα του έτους. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 5,3% τον Ιούλιο του 2025, εν μέρει λόγω της αύξησης του συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στο ψωμί και τα εστιατόρια στο 20%.

Έπειτα από ένα αδύναμο 2024, οι επενδύσεις ανέκαμψαν επίσης λόγω των υψηλότερων δημόσιων κεφαλαιουχικών δαπανών. Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές μειώθηκαν σε ετήσια βάση, καθώς οι εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων και πρώτων υλών συρρικνώθηκαν. Οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 20% το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 13%, εντείνοντας τους δημοσιονομικούς κινδύνους.

Παρ’ όλα αυτά, μετά την έγκριση της ένταξης στην ευρωζώνη, η Βουλγαρία επωφελείται από αναβαθμίσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης και χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι οι δασμοί των ΗΠΑ στις εξαγωγές της ΕΕ θα επηρεάσουν αρνητικά τη βιομηχανική παραγωγή και τις εξαγωγές της Βουλγαρίας.