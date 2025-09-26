Η ιταλική Αντιμονοπωλιακή Αρχή ανακοίνωσε ότι επέβαλε πρόστιμα άνω των 936 εκατομμυρίων ευρώ σε έξι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, τις Eni, Esso, Ip, Q8, Saras και Tamoil, για σχηματισμό καρτέλ στην αγορά καυσίμων αυτοκινήτου.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν έρευνας που ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Όπως αναφέρεται, οι εταιρείες «εφάρμοζαν παράλληλες αυξήσεις των τιμών -οι οποίες σε μεγάλο βαθμό συνέπιπταν- έπειτα από άμεση ή έμμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους».

Σύμφωνα με την Αρχή, το καρτέλ δραστηριοποιήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2023, επηρεάζοντας σημαντικά την αγορά καυσίμων και τους καταναλωτές στην Ιταλία.

Το υψηλότερο πρόστιμο, ύψους 336.214.660 ευρώ, επιβλήθηκε στην ενεργειακή εταιρεία Eni, η οποία θεωρείται ο μεγαλύτερος παίκτης του κλάδου στη χώρα.