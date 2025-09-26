Η εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας μοιάζει με μονόδρομο. Από την παραγωγή των οχημάτων έως και τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης η τεχνητή νοημοσύνη έχει τον πρώτο λόγο, απειλώντας ακόμη και χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Ακόμη και τις παραδοσιακές δοκιμές των αυτοκινήτων προπαραγωγής έχει αντικαταστήσει, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Προσφάτως, η Porsche ανακοίνωσε ότι, η νέα Cayenne δοκιμάστηκε από τους μηχανικούς όμως, από ένα σημείο και μετά το «τιμόνι» το πήρε η τεχνητή νοημοσύνη που πραγματοποίησε εικονικές δοκιμές, οι οποίες μπόρεσαν να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα στη μάρκα. Η Porsche εφάρμοσε στο νέο της μοντέλο ένα δυναμικό πρόγραμμα εικονικών δοκιμών , που ουσιαστικά συνέβαλαν ώστε να μην κατασκευάσει 120 δοκιμαστικά οχήματα, πριν το νέο μοντέλο βγει στην παραγωγή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν στα ταμεία της φίρμας εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκαν και οι χρόνοι ανάπτυξης του μοντέλου μειώθηκε κατά 20%.

Πάντως, εκτός από τον τομέα της παραγωγής η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισβάλει και στις νέες τεχνολογίες στο ταμπλό του αυτοκινήτου και ιδίως σε αυτές που αφορούν την οδική ασφάλεια και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. Για παράδειγμα η Nissan έως το 2027 θα θα λανσάρει την επόμενη γενιά της τεχνολογίας ProPILOT. Θα φέρει μια νέα γενιά Lidar και λογισμικού Wayve AI Driver, όντας η επόμενη μέρα στην αυτόνομη οδήγησης, με στόχο την προηγμένη ικανότητα αποφυγής σύγκρουσης.Το λογισμικό Wayve AI Driver που θα φέρουν τα μοντέλα της Nissan θα βασίζεται στο ενσωματωμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Wayve, έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται εξαιρετικά περίπλοκες πραγματικές συνθήκες οδήγησης με τρόπο που μοιάζει με την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Η Wayve είναι μια παγκόσμια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που πρωτοπορεί στην ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη για την οδήγηση.

Προσφάτως στέλεχος της BMW έδωσε μια πρώτη εικόνα για το πώς η βαυαρική φίρμα βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη: « Η ανάλυση δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη στην παραγωγή εξελίσσονται αυτή τη στιγμή με εκπληκτικά γρήγορους ρυθμούς. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τις νέες προσεγγίσεις και να αξιολογούμε κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν στην BMW – ή αν θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν υπάρχουσες λύσεις, προσφέροντας πιθανώς χαμηλότερο κόστος ή βελτιωμένα χαρακτηριστικά.»

Στις ΗΠΑ σε λίγο διάστημα θα αποκαλυφθεί το πρώτο αυτοκίνητο που έχει κατασκευαστεί με τη χρήση Al. Αφορά ένα hypercar, αποτέλεσμα συνεργασίας του οίκου Pininfarina και μία νεοφυής εταιρία που ονομάζεται Vittori. Το όνομα του μοντέλου είναι Turbio και θα είναι το πρώτο που θα έχει κατασκευαστεί με τη χρήση, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης! Η Turbio θα είναι υβριδικό και θα αγγίζει τους 1.100 ίππους.

Αλλά και η XPENG παρουσίασε στο σαλόνι αυτοκινήτου στο Μόναχο τις τελευταίες εξελίξεις στο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της, με την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του νέου πρωτοποριακού P7 έως την παγκόσμια προσαρμογή του Turing AI Driving, που θα προσφέρει κορυφαία έξυπνη οδήγηση και θα έχει «φουλ» τεχνητή νοημοσύνη.

Με το νέο P7, δείχνουμε στους χρήστες σε όλο τον κόσμο πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταμορφώσει το αυτοκίνητο σε έναν φιλικό και έξυπνο σύντροφο», δήλωσε ο HeXiaopeng, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της XPENG.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Πριν μια εβδομάδα το VW Group ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επενδύσει έως και 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έως το 2030. Η επένδυση αυτή θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς τομείς.