Ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα. Δεν είναι έκπληξη. Κέρδισε πρωτάθλημα και Κύπελλο Γαλλίας με την Παρί Σεν Ζερμέν και φυσικά το Τσάμπιονς Λιγκ. Πήρε το βραβείο από τα χέρια του Ροναλντίνιο και αποκάλεσε «πατέρα» και τον πρόεδρο της γαλλικής ομάδας Νάσερ Αλ Κελαϊφί και τον προπονητή του Λουίς Ενρίκε. Δεν είναι παράξενο που βλέπει και τους δύο ως πατρικές φιγούρες, διότι πατέρα δεν γνώρισε. Τον μεγάλωσε η μαμά Φατιμάτα που έφτασε στη Γαλλία και στη Βουλώνη από τη Μαυριτανία. Τον Κελαϊφί ο Ντεμπελέ τον ευχαρίστησε γιατί τον απέκτησε από την Μπαρτσελόνα προ διετίας, δίνοντάς του τη δυνατότητα να κάνει ένα restart στην καριέρα του και τον Λουίς Ενρίκε γιατί τον έχρισε διάδοχο του Εμπαπέ και έστησε την επίθεση της Παρί πάνω του. Είπε ότι το βραβείο ανήκει σε όλους τους συμπαίκτες του. Κι αγκάλιασε πρώτο έναν που έφυγε από την ομάδα, τον Τζίτζι Ντοναρούμα. Ο Κελαϊφί για αυτή την αγκαλιά δεν χάρηκε. Αλλά έτσι είναι ο Ντεμπελέ.

Γιουνγκ Μπόις

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στη Βέρνη τη Γιουνγκ Μπόις. Η ελβετική ομάδα έφτασε στη league phase του Γιουρόπα Λιγκ αποκλείοντας τη Σλόβαν Μπρατισλάβας με δύο νίκες (3-2 και 1-0). Είναι ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο. Είναι στην τρίτη θέση στο πρωτάθλημα της χώρας της, αλλά αποκλείστηκε στο Κύπελλο από την Ααράου – ομάδα Β’ Εθνικής – πριν από τρεις μέρες. Το γεγονός είναι κακό για τον ΠΑΟ γιατί ένα τέτοιο αποτέλεσμα όσο και να μαρτυρά πως κάποιο πρόβλημα υπάρχει, πάντα επιβάλει μια αντίδραση. Στις δυσκολίες που περιμένουν τον ΠΑΟ να προσθέσουμε και το παράξενο τερέν του γηπέδου της. Υπάρχουν γήπεδα με φυσικό χλοοτάπητα και κάποια πολύ λίγα με συνθετικό. Και υπάρχει και το γήπεδο της Βέρνης, το Βάνκντορφ, που ο χλοοτάπητας δεν είναι ούτε συνθετικός, ούτε φυσικός, αλλά ένα μείγμα! Πριν από μερικά χρόνια όταν ο Ολυμπιακός είχε αγωνιστεί εκεί έχοντας κερδίσει ο Καμπιάσο είχε πει ότι ένιωθε ότι αγωνιζόταν φορώντας τακούνια!

Αλλαγές

Ο κόουτς του ΠΑΟ Χρήστος Κόντης έχει αναγγείλει ότι θα κάνει πολλές αλλαγές. Είδε παίκτες κουρασμένους την Κυριακή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και την ομάδα του περιμένει κι ένα δύσκολο ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο ύστερα από τρεις μέρες. Ωστόσο ομολογώ πως ένα εκτεταμένο ροτέισον δεν μου μοιάζει η καλύτερη ιδέα: ο ΠΑΟ χρειάζεται να είναι πρώτα από όλα ομοιογενής. Το καλό για τον Κόντη είναι ότι έχει υπό τις οδηγίες του πολλούς παίκτες που πέρυσι αγωνίζονταν βασικοί: ο Κώτσιρας, ο Μλαντένοβιτς, ο Ινγκασον, ο Γεντβάι, φυσικά κι ο Σιώπης που αναμένεται να ξεκινήσουν ξέρουν πού βρίσκονται. Από την άλλη όλοι αυτοί είναι παίκτες που βοηθούν ανασταλτικά – το πρόβλημα του ΠΑΟ είναι κυρίως το γκολ. Ας μην ξεχνάμε ότι και κόντρα στην Καλλιθέα, την οποία αντιμετώπισε για το Κύπελλο Ελλάδος, ένα γκολ σημείωσε.

Ρεμπρόφ

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα καλό αποτέλεσμα, όχι μόνο γιατί έχει σκοπό να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο και χρειάζεται βαθμούς, αλλά για να βρει λίγο ηθικό και για να βγει από συζητήσεις εξίσου κακές όσο και τα πρώτα του αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Μια ήττα θα μεγαλώσει την γκρίνια για όλους και όλα. Ενα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να δώσει χρόνο και στον Κόντη να δουλέψει χωρίς πίεση, αλλά και στη διοίκηση του ΠΑΟ για να βρει τον διάδοχό του. Ακούγονται πολλά για τον επόμενο προπονητή της ομάδας – νομίζεις ότι είναι Ιούνιος και γίνεται σχεδιασμός για τη νέα χρονιά. Η βασική ερώτηση για μένα είναι ποιος θα κάνει την τελική εισήγηση. Το όνομα του Ουκρανού Σεργκέι Ρεμπρόφ, το οποίο ακούγεται, έχει ενδιαφέρον. Ο Ρεμπρόφ είναι εισήγηση του τεχνικού διευθυντή Γιάννη Παπαδημητρίου: τον Ουκρανό τον είχε προτείνει και στην ΑΕΚ όταν δούλευε εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι για τον Παπαδημητρίου υπάρχει τόση γκρίνια, ώστε δεν ξέρω αν θα υπάρχει κι αυτός στο οργανόγραμμα του ΠΑΟ σε λίγο: ακούγονται πολλά για αλλαγές και θεαματικές επιστροφές. Και στο μεταξύ, εκτός από τον Τάκη Φύσσα υπάρχει ως σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου και ο ιταλός πρώην τεχνικός διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης, της Εθνικής Αγγλίας και της Ρόμα, Φράνκο Μπαλντίνι. Στα 65 του χρόνια ο Μπαλντίνι είναι απίθανο να αναλάβει να γίνει τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟ: έχει σταματήσει να κάνει αυτή τη δουλειά από το 2018. Αλλά από την άλλη αν ο Ιταλός υπάρχει έστω και σε συμβουλευτικό ρόλο θα μου έκανε εντύπωση τον νέο προπονητή να τον φέρει ο Παπαδημητρίου. Και στις ΠΑΕ, το «χίλιοι καλοί χωράνε», δεν έχει νόημα.

Γκάζι

Στο μεταξύ χθες είχαμε και ματς για το Κύπελλο Ελλάδος. Στο σημαντικότερο ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Τρίπολη τον Αστέρα με 2-1 – σκόραρε μάλιστα για πρώτη φορά φέτος σε επίσημο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο: ο Ταρέμι είχε πετύχει δυο γκολ μέχρι το 18′. Η επικράτηση του Ολυμπιακού ήταν πολύ εύκολη, παρόλο που σήκωσε γρήγορα το πόδι από το γκάζι: ο γηπεδούχος μείωσε στο 95′. Η λογική λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ που χρησιμοποίησε εννέα διαφορετικούς παίκτες σε σχέση με το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής, θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένος πόσο μάλλον όταν παίκτες που δεν αγωνίζονται πολύ, όπως ο Μάτσα, που έκανε ντεμπούτο, ο Γιαζίτζι, που ξεκίνησε, ο νεαρός Πνευμονίδης, που επανήλθε, φυσικά και ο σκόρερ Ταρέμι, είχαν καλούτσικη απόδοση. Κι όμως ο βάσκος κόουτς δεν είχε να πει τίποτα καλό για κανέναν στο τέλος του παιχνιδιού! «Το μόνο που μου άρεσε ήταν το αποτέλεσμα. Ηταν όλα άσχημα μέσα στο παιχνίδι και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω πως η ομάδα δεν έκανε τίποτα καλό, ήταν κακή η απόδοσή μας. Κρατάμε μόνο το αποτέλεσμα και συνεχίζουμε» είπε.

Θύμωσε

Είναι σκληρός με τους παίκτες του ο Βάσκος; Ναι είναι. Ωστόσο γνωρίζει πολύ καλά πως για να μην υπάρχουν σκαμπανεβάσματα μέσα στη σεζόν, οι παίκτες του πρέπει να είναι όλοι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, όποτε τους το ζητάει. Τον ενόχλησε πιθανότατα ότι μετά το ξεκίνημα που έκαναν στο ματς, περιορίστηκαν στο να το ελέγχουν χωρίς να προσπαθούν να διευρύνουν το σκορ. Ισως για αυτό θύμωσε. Ή πάλι μπορεί απλά να θύμωσε γιατί είναι ο Μεντιλίμπαρ…