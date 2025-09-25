Αποκλειστικά στην κάμερα του Buongiorno και Mega, ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη στιγμή που τον βοήθησε. «Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα. Τον αγαπώ πολύ ως τραγουδιστή. Όταν τον χρειάστηκα με βοήθησε, ενώ άλλοι είχαν αρνηθεί», είπε.

Σημείωσε ότι «Ήρθε δωρεάν, βάζοντας λεφτά από την τσέπη του. Ήταν τόσο καλός και συνεσταλμένος, ζήτησε να μην το πω πουθενά».

Ο ηθοποιός τόνισε την αδικία που υπέστη ο τραγουδιστής από τα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας: «Είναι άδικο για την καλοσύνη της ψυχής του όλο αυτό που έγινε με τα media. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, δεν ξέρω αν παίρνει ουσίες ή όχι, πάντως δεν είναι τρόπος αυτός να τον πας σε ένα ψυχιατρείο για να κόψει τις ουσίες, εάν κάνει. Εύχομαι στον Γιώργο να αναστηθεί».