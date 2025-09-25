Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Η σημερινή ημέρα αποτελεί ευκαιρία για μια νέα αρχή. Είναι σημαντικό να προχωρήσετε προσεκτικά, χωρίς φόβο να απομακρυνθείτε από ό,τι σας κρατάει στο παρελθόν. Μην ανησυχήσετε αν οι στόχοι σας δεν ολοκληρώνονται άμεσα.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Εμφανίζεστε ήρεμοι και συγκροτημένοι, ωστόσο εσωτερικά ίσως νιώθετε μεγαλύτερη αναστάτωση. Οι σχέσεις με συναδέλφους και συνεργάτες επηρεάζουν την ψυχολογία σας και μπορεί να οδηγήσουν σε έντονη συναισθηματική έκρηξη.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Βλέπετε το μέλλον με φρέσκια ματιά, γεγονός που σας γεμίζει ελπίδα. Δείξτε προσοχή και αποφύγετε τις βιαστικές αλλαγές. Οι νέες φιλίες μπορούν να σας βοηθήσουν να προχωρήσετε μπροστά.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Απρόβλεπτες αλλαγές ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους σήμερα. Όσοι είναι γεννημένοι τον Ιούνιο ίσως χρειαστεί να αναπροσαρμόσουν άμεσα τα σχέδιά τους, χωρίς εκτενείς συζητήσεις.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Η καθημερινότητά σας αλλάζει χωρίς ιδιαίτερη δική σας προσπάθεια, καθώς τα γεγονότα της περιόδου αυτής σας επηρεάζουν άμεσα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να επιμένετε σε παλαιά πρότζεκτ που δεν αποδίδουν.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Τα σχέδια στα οποία συμμετέχετε αλλάζουν ξαφνικά, δημιουργώντας αίσθημα αβεβαιότητας. Αυτές οι αλλαγές ίσως επηρεάσουν και τις φιλίες σας, ωστόσο οι διαπροσωπικές σας σχέσεις χτίζονται και πάλι σε πιο σταθερές βάσεις.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Το ενδεχόμενο να δημιουργήσετε νέες φιλίες είναι ιδιαίτερα έντονο αυτή την περίοδο. Οι σταθεροί φίλοι που βρίσκονται διαχρονικά δίπλα σας, θα επιβεβαιώσουν την αφοσίωσή τους με μια πρόταση που θα σας ενθουσιάσει.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Νέες και ασυνήθιστες ευθύνες προκύπτουν στον εργασιακό χώρο, οι οποίες ενδέχεται να σας δυσκολέψουν στην αποδοχή τους. Αυτές οι αλλαγές θα συνοδευτούν από μεταβολές στις σχέσεις σας με συνεργάτες, είτε βρίσκονται στο εξωτερικό είτε ασχολούνται με την εξυπηρέτηση πελατών.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Η σημερινή ημέρα σας φέρνει πιο κοντά στους στόχους και στην προσωπική σας ελευθερία. Νέοι ορίζοντες ανοίγονται, ιδιαίτερα σε τομείς που σχετίζονται με δημιουργικότητα, καινοτομία και παραγωγικές δραστηριότητες.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Σημαντικές αλλαγές αναμένονται στην οικογενειακή σας ζωή, ειδικά αν έχετε γεννηθεί τον Δεκέμβριο. Οι εξελίξεις αυτές θα συμβούν με γρήγορους ρυθμούς, ίσως πιο γρήγορους απ’ ό,τι μπορείτε να παρακολουθήσετε.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Οι αλλαγές αποτελούν σχεδόν αναμενόμενο κομμάτι της καθημερινότητάς σας αυτή την περίοδο. Ο κοινωνικός σας κύκλος μεταβάλλεται, συμπαρασύροντας και τις διαπροσωπικές σας σχέσεις.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Δεν είναι η κατάλληλη ημέρα για να επιδιώξετε την επιτυχία σε ό,τι επιχειρείτε. Προτιμήστε να είστε πιο δραστήριοι και αντισυμβατικοί, ζώντας τη στιγμή. Μην ανησυχείτε αν κάτι που δοκιμάζετε δεν καταλήγει όπως το είχατε φανταστεί.