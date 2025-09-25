Η Rihanna έγινε για τρίτη φορά μητέρα, όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό της στο Instagram. Η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας γέννησε στις 13 Σεπτεμβρίου ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο ονόμασε Rocki Irish Mayers.

Η RiRi έχει ήδη δύο παιδιά με τον Asap Rocky, τον γιο RZA και τον γιο Riot, ενώ το νεογέννητο κοριτσάκι ολοκληρώνει την οικογένειά τους.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες αγκαλιά με τη Rocki στο μαιευτήριο και ένα ακόμη στιγμιότυπο με ροζ γάντια του μποξ, εμπνευσμένο από την ομώνυμη ταινία με τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Η Rihanna είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά την τρίτη εγκυμοσύνη της νωρίτερα φέτος, πάνω στο χαλί του Met Gala, εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της.