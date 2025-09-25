Ο Φινέας Ο’ Κόνελ (Finneas O’Connell) και η Κλόντια Σουλέφσκι (Claudia Sulewski) ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας.

Με ανάρτηση που μοιράστηκαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram, αποκάλυψαν ότι η πρόταση γάμου έγινε τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου.

«Για πάντα 22.09» σημείωσαν στη λεζάντα, ανεβάζοντας φωτογραφίες από τη ρομαντική στιγμή, αλλά και ένα βίντεο μέσα από ελικόπτερο. Η Σουλέφσκι παρουσίασε, επίσης, το εντυπωσιακό της μονόπετρο με διαμάντι κοπής «cushion-cut».

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, που είναι και αδελφός της Μπίλι Άιλις (Billie Eilish), γνώρισε τη Σουλέφσκι το 2018 μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Από τότε, το ζευγάρι κάνει συχνά κοινές εμφανίσεις σε μεγάλα events, όπως στα βραβεία Grammy και στην πρεμιέρα της ταινίας «Barbie».

Στην εν λόγω πρεμιέρα, η Σουλέφσκι περπάτησε στο ροζ χαλί για να στηρίξει όχι μόνο τον σύντροφό της, αλλά και την αδελφή του, με την οποία διατηρεί στενούς δεσμούς, αφού τα δύο αδέλφια συνεργάστηκαν στο βραβευμένο με Grammy τραγούδι «What Was I Made For?», σύμφωνα με το People.