Η Apple κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει ένα σύνολο τεχνολογικών ρυθμίσεων, προειδοποιώντας ότι αν δεν γίνουν αλλαγές, ενδέχεται να σταματήσει τη διάθεση ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Σε μια ακόμη σύγκρουση με τις Βρυξέλλες, ο κατασκευαστής του iPhone δήλωσε ότι ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act – DMA) οδηγεί σε χειρότερη εμπειρία για τους χρήστες της Apple, τους εκθέτει σε κινδύνους ασφαλείας και διαταράσσει τον απρόσκοπτο τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι συσκευές της εταιρείας.

Η εταιρεία της Σίλικον Βάλεϊ επέκρινε τον νόμο σε έγγραφο που υπέβαλε στο πλαίσιο επανεξέτασης της τριετούς νομοθεσίας, η οποία στοχεύει στον περιορισμό της ισχύος των μεγαλύτερων ψηφιακών κολοσσών, όπως οι μηχανές αναζήτησης, οι πάροχοι εφαρμογών και οι υπηρεσίες μηνυμάτων.

Η Apple υποστήριξε ότι έχει ήδη καθυστερήσει την κυκλοφορία λειτουργιών όπως η ζωντανή μετάφραση μέσω AirPods και η προβολή οθόνης iPhone σε υπολογιστή, λόγω των απαιτήσεων του DMA για διαλειτουργικότητα με μη-Apple προϊόντα και υπηρεσίες.

«Ο DMA σημαίνει ότι η λίστα των καθυστερημένων λειτουργιών στην ΕΕ πιθανόν να μεγαλώσει, και η εμπειρία των χρηστών με τα προϊόντα Apple θα μείνει ακόμα πιο πίσω», ανέφερε. Η Apple πρόσθεσε επίσης ότι οι Βρυξέλλες δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό, αφού οι κανόνες δεν εφαρμόζονται στη Samsung, τον μεγαλύτερο πάροχο smartphones στην ΕΕ.

Μεταξύ των απαιτήσεων του DMA είναι να διασφαλίζει η Apple ότι ακουστικά άλλων εταιρειών θα λειτουργούν με iPhone. Αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία, εμπόδισε την κυκλοφορία της υπηρεσίας ζωντανής μετάφρασης στην ΕΕ, καθώς επιτρέπει σε ανταγωνιστές να αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα συνομιλιών, δημιουργώντας πρόβλημα ιδιωτικότητας.

Η Apple ζήτησε την κατάργηση του DMA ή, τουλάχιστον, την αντικατάστασή του με πιο κατάλληλη νομοθεσία. Δεν διευκρίνισε ποια προϊόντα θα μπορούσαν στο μέλλον να αποσυρθούν από την ΕΕ, αλλά ανέφερε ότι το Apple Watch, που κυκλοφόρησε πριν δέκα χρόνια, ίσως σήμερα να μην μπορούσε να διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η αντιπαράθεση αυτή είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά συγκρούσεων της Apple με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία άσκησε έφεση ενάντια σε πρόστιμο €500 εκατ. που της επιβλήθηκε από την ΕΕ, επειδή φέρεται να εμπόδιζε τους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν τους χρήστες σε φθηνότερες επιλογές εκτός App Store.

Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με δασμούς σε απροσδιόριστες χώρες, ως αντίδραση σε κανονισμούς που δεσμεύουν αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social δήλωσε: «Θα σταθώ απέναντι στις χώρες που επιτίθενται στις απίστευτες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Οι ψηφιακοί φόροι, η νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες και οι κανονισμοί για τις ψηφιακές αγορές έχουν σχεδιαστεί για να πλήξουν ή να κάνουν διακρίσεις εις βάρος της αμερικανικής τεχνολογίας. Δίνουν, μάλιστα, εντελώς άδεια στους μεγαλύτερους κινεζικούς τεχνολογικούς κολοσσούς. Αυτό πρέπει να σταματήσει, και να σταματήσει τώρα!»

Η Apple ανέφερε ότι με βάση τον DMA, «αντί να ανταγωνίζονται με καινοτομία, οι ήδη επιτυχημένες εταιρείες διαστρεβλώνουν τον νόμο για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα – να συλλέξουν περισσότερα δεδομένα από Ευρωπαίους πολίτες ή να αποκτήσουν δωρεάν την τεχνολογία της Apple».

Πρόσθεσε ότι οι κανόνες του DMA επηρεάζουν και τον τρόπο διάθεσης εφαρμογών στους χρήστες: «Εφαρμογές πορνογραφικού περιεχομένου είναι διαθέσιμες στο iPhone μέσω άλλων marketplaces – εφαρμογές που ποτέ δεν έχουμε επιτρέψει στο App Store λόγω των κινδύνων που εγκυμονούν, ιδιαίτερα για τα παιδιά», σημείωσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σχολίασε σχετικά.