Στις 24 Σεπτεμβρίου , το ιστορικό εργοστάσιο του Sochaux παρήγαγε την 200.000η μονάδα, του 3008.

Το fastback SUVμε πλήρη γκάμα ηλεκτρικών και υβριδικών κινητήρων, και 100% ηλεκτρικές εκδόσεις που αντιπροσωπεύουν το 22%, την ώρα που η κορυφαία έκδοση GT έχει κερδίσει το 54% των αγοραστών.

Το εργοστάσιο του Sochaux, για να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση στo 3008, απασχολεί 6.500 άτομα σε 2,5 βάρδιες και μπορεί να παράγει κάθε τύπο αμαξώματος και κινητήρα — ηλεκτρικό, υβριδικό ή θερμικό — προσαρμόζοντας την παραγωγή στην ζήτηση με μοναδική ευελιξία.

Από την πρώτη μέρα, το νέο 3008 εντυπωσιάζει με τον συναρπαστικό σχεδιασμό fastback, το βραβευμένο αιωρούμενο Panoramic i-Cockpit® με την οθόνη 21 ιντσών, καθώς και την κορυφαία αποδοτικότητα των κινητήρων του.