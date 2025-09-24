Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε την ισραηλινή Μακάμπι Τελ Αβίβ στη «Τούμπα» για την «πρεμιέρα» του στην League Phase του UEFA Europa League. Ο αγώνας έληξε χωρίς τέρματα, με τελικό σκορ 0-0. Οι δύο ομάδες κατάφεραν να δημιουργήσουν αρκετές ευκαιρίες, με τον ΠΑΟΚ να χάνει πολλές ευκαιρίες για να πάρει το πολύτιμο «τρίποντο». Μεγαλύτερη αυτή του Τσάλοφ στο 90ο λεπτό, ο οποίος έστειλε την μπάλα από πολύ κοντά πάνω στον τερματοφύλακα της Μακάμπι.

Οι βασικές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Ράχμαν, Μεϊτέ, Οζντόεφ( 65′ Καμαρά), Τάισον (65′ Ντεσπότοφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (86′ Ιβανούσετς), Γιακουμάκης (72′ Τσάλοφ).

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Μισπάτι, Ασάντε, Σλόμο, Καμαρά, Ρεβίβο, Μπέλιτς, Πέρετζ, Νταβίντα (72′ Βαρέλα), Σισοκό (72′ Νόι), Αντράντε (90+2′ Σάχαρ), Γέχεσγκελ (89′ Μαντμόν).