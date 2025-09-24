H νέα σεζόν της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης, της EuroLeague, ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου σε εκτός έδρας αγώνα την ισπανική Μπασκόνια.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ των «Ερυθρόλευκων», Εβάν Φουρνιέ, επέλεξε 5 συμπαίκτες του στο παιχνίδι EuroLeague Fantasy, ένα διαδικτυακό παιχνίδι που «αγαπούν» οι οπαδοί της καλαθοσφαίρισης, στο οποίο επιλέγουν ποιοι παίκτες θα έχουν την καλύτερη απόδοση στην ερχόμενη αγωνιστική της EuroLeague, για όλες τις θέσεις στο παρκέ, από τον «Άσσο» μέχρι και το «Πεντάρι».

Συγκεκριμένα, ο Φουρνιέ «ψήφισε» τους Τόμας Ουόκαπ, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ έναντι του εαυτού του, τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου, τον σούπερ σταρ Σάσα Βεζένκοφ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.