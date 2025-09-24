Η UEFA κράτησε αυτή την εβδομάδα τη βιτρίνα των διοργανώσεών της για το Γιουρόπα Λιγκ: σήμερα και αύριο γίνονται παιχνίδια μόνο για αυτή τη διοργάνωση. Ετσι απόψε θα δούμε τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει στην Τούμπα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και αύριο τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται στην Ελβετία κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις. Οι δυο ελληνικές ομάδες έχουν μάλλον καλές κληρώσεις (το επίπεδο της διοργάνωσης είναι υψηλό και δεν υπάρχουν πανεύκολοι αντίπαλοι…) αλλά δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή τους κατάσταση κι αυτό κάνει τα παιχνίδια τους λίγο περισσότερο δύσκολα.

Ραζβάν

Ακουσα χθες τον Ραζβάν Λουτσέσκου στην καθιερωμένη πριν απ’ τα ματς συνέντευξη Τύπου – πιο πολύ και από το να μιλήσει για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ ο ρουμάνος προπονητής μας είπε τον πόνο του. Η αγωνία του έχει να κάνει μόνο με ένα πράγμα: για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν σκοράρει πολύ. Αν σκεφτεί κανείς ότι με τους ίδιους περίπου πρωταγωνιστές στην επίθεση (Ζίφκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλια και Ντεσπότοφ) ο ΠΑΟΚ πριν από δυο χρόνια είχε πετύχει στις διοργανώσεις που πήρε μέρος πάνω από εκατό γκολ, το πρόβλημά του μόνο μικρό δεν είναι. Φέτος έχει πετύχει δυο γκολ στο ματς με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο και πάνω από δυο γκολ στο ματς – ρεβάνς με τη Ριέκα στον προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ. Εκείνη η νίκη με 5-0 είναι η εξαίρεση στα όσα βλέπουμε. Το σύνηθες είναι αυτό που περιέγραψε χθες ο Λουτσέσκου: τον ΠΑΟΚ να επιτίθεται, να χάνει ευκαιρίες και να δυσκολεύεται να πετύχει έστω ένα γκολ.

Πίεση

Ο Ρουμάνος αποδίδει το πρόβλημα στην πίεση. «Ειλικρινά το παιχνίδι που παίξαμε το Σάββατο με τον Παναιτωλικό ήταν κορυφαίο: πρέσινγκ, αντιδράσεις, ταχύτητα στην ανάκτηση της μπάλας, ο τρόπος που δημιουργήσαμε ευκαιρίες, οι κινήσεις στα μεσοδιαστήματα – όλα μου άρεσαν» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Χάσαμε πέντε μεγάλες ευκαιρίες. Αν είχαμε σκοράρει θα λέγαμε τελείως διαφορετικά πράγματα τώρα. Υπάρχουν παιχνίδια που έχεις τρεις ευκαιρίες, βάζεις δύο γκολ και λες σπουδαίο παιχνίδι. Κι άλλα που δεν βλέπεις την μπάλα στα δίχτυα ενώ συνεχώς δημιουργείς. Υπάρχει εδώ μια τρέλα, στα όρια της παράνοιας. Υπάρχει μια πίεση που έρχεται από παντού. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν εδώ, ίσως να ήταν έτσι και στο παρελθόν η κατάσταση. (…) Ισως οι παίκτες να βάζουν περισσότερη πίεση στον εαυτό τους για να σκοράρουν. Κι αυτό δεν κάνει καλό, ούτε σε αυτούς ούτε στην ομάδα» εξήγησε.

Σέντερ φορ

Ο Λουτσέσκου μιλά συχνά για ψυχολογία, θετική σκέψη, νοοτροπία κ.λπ. Στις συνεντεύξεις του σπανίως αναφέρεται στα αμιγώς αγωνιστικά. Πιστεύει άλλωστε πως το ψυχολογικό κομμάτι της προετοιμασίας είναι συχνά το σημαντικότερο και δουλεύει και με ψυχολόγους. Εχει ένα δικό του, που του χρειάζεται, όπως λέει, για να έχει καθαρό μυαλό γιατί επιβάλλεται αυτός να βλέπει τα πάντα στην κανονική, πραγματική τους διάσταση κι έχει και ένα για τους παίκτες: πέρυσι ο Οζντόεφ είχε κάνει συνεδρίες, πράγμα που τον βοήθησε πολύ. Ομως το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο ψυχολογικό όσο αγωνιστικό. Δυο χρόνια πριν ο ΠΑΟΚ είχε δυο παρεξηγημένα σέντερ φορ που έπαιζαν για τους άλλους: ο Μπράντον Τόμας έτρεχε, πρέσαρε και συνεργαζόταν κι ο αξέχαστος Σαμάτα που λίγοι κατάλαβαν άνοιγε χώρους, τραβούσε τους στόπερ πάνω του και ήταν πολύ καλός ειδικά στο ψηλό παιχνίδι. Χάνοντας αυτούς ο ΠΑΟΚ άλλαξε επιθετικό παιχνίδι: τώρα οι περιφερειακοί κυνηγοί του (που είναι και πολλοί και καλοί) πρέπει να ταΐσουν τον φορ. Ο Τσάλοφ δεν έχει ανταποκριθεί στον ρόλο. Ο Γιακουμάκης τώρα ήρθε. Και η πίεση προκύπτει γιατί ενώ όλα είναι ίδια, όλα είναι διαφορετικά. Ας ελπίσουμε πως θα του κάνει καλό ο ευρωπαϊκός αέρας.

Συνθήκες

Βέβαια για να συμβεί αυτό το ματς πρέπει να γίνει στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζονται πορείες εναντίον της Μακάμπι, διάφοροι σύνδεσμοι που μόλις εμφανίστηκαν θέλουν να μετατρέψουν το ματς σε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση, πολλοί θα ήθελαν ο ΠΑΟΚ να μην αγωνιστεί καν και η ΠΑΕ έχει κάνει εκκλήσεις να μην ξεπεράσει ο κόσμος τα όρια κ.λπ. Ολα έγιναν χειρότερα και εξαιτίας των τάχα μου πληροφοριών ότι θα αποκλειστούν από την UEFA οι ομάδες από το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, πως το ματς δεν θα γίνει, πως το Κατάρ πιέζει την UEFA να αποφασίσει αποβολές κ.λπ. κ.λπ.

UEFA

Θα σας πω τι συμβαίνει για να το έχετε υπόψη σας. Οντως υπάρχει στην UEFA προβληματισμός κι αυτός έχει μεγαλώσει μετά την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τους Βρετανούς και τους Γάλλους κυρίως. Μετά την αναγνώριση αυτή η πολεμική επιχείρηση των Ισραηλινών στη Γάζα έχει χαρακτήρα εισβολής και θυμίζει την επίθεση των Ρώσων στην Ουκρανία. Ομως στην περίπτωση της Ρωσίας η UEFA αυτό που έκανε ήταν να ακολουθήσει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη χώρα του Πούτιν από τη Δύση: στο Ισραήλ κυρώσεις δεν υπάρχουν – υπάρχουν μόνο εκκλήσεις από διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ π.χ. Η UEFA μάλιστα αντιμετωπίζει εδώ κι ένα χρόνο το Ισραήλ ως χώρα που δέχεται επιθέσεις και για αυτό μετά την απαγωγή των νεαρών Ισραηλινών από τη Χαμάς δεν επιτρέπει στις ομάδες του Ισραήλ να αγωνιστούν στη χώρα τους ώστε να μη βρεθούν σε δύσκολη θέση αυτοί που πρέπει να τις αντιμετωπίσουν.

FIFA

Ωστόσο οι άνθρωποι της UEFA βλέπουν τι συμβαίνει και κυρίως βλέπουν τις διοργανωτικές δυσκολίες αγώνων στους οποίους συμμετέχουν ομάδες από το Ισραήλ: αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη γίνονται σχεδόν παντού – ας μην ξεχνάμε πως η ισπανική ομοσπονδία έχει ήδη ενημερώσει τη FIFA πως αν το Ισραήλ πάρει μέρος στα τελικά του επόμενου Μουντιάλ η Εθνική Ισπανίας θα απέχει. Η UEFA περιμένει να πάρει απόφαση η FIFA για το αν θα συνεχίσει να δέχεται το Ισραήλ στα προκριματικά του Μουντιάλ (είναι στον ίδιο όμιλο με τη Νορβηγία, την Ιταλία και την Εσθονία) και θα πράξει αναλόγως.

CAS

Η UEFA το κάνει αυτό και γιατί αν η ίδια αποφάσιζε π.χ. τον αποκλεισμό της Μακάμπι και σε δυο εβδομάδες η Εθνική Ισραήλ αγωνιζόταν στα προκριματικά του Μουντιάλ κανονικά, η Μακάμπι θα έκανε μια προσφυγή στο CAS κι όχι μόνο θα επέστρεφε αλλά θα έπαιρνε και αποζημίωση. Τώρα τι ακριβώς θα γίνει στη league phase του Γιουρόπα Λιγκ αν η FIFA αποκλείσει τους Ισραηλινούς, μη με ρωτάτε. Το μπλέξιμο θα είναι δεδομένα άνευ προηγουμένου…