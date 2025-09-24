Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας δείχνει ότι οι εγκεφαλικές βλάβες που προκαλούνται από εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί στο μέλλον να είναι αντιστρέψιμες χάρη στη χρήση βλαστοκυττάρων.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ποντίκια με βλάβες στον εγκέφαλο λόγω εγκεφαλικού και διαπίστωσαν ότι οι ενέσεις ανθρώπινων βλαστοκυττάρων οδήγησαν στη δημιουργία νέων ανώριμων εγκεφαλικών κυττάρων. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: τα περισσότερα από τα βλαστοκύτταρα παρέμειναν στη θέση τους, εξελίχθηκαν σε νευρώνες και μάλιστα κατάφεραν να επικοινωνούν με τα προϋπάρχοντα εγκεφαλικά κύτταρα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής νευροεπιστήμονα Christian Tackenberg, τα βλαστοκύτταρα όχι μόνο επέζησαν για πέντε εβδομάδες μετά την εμφύτευση, αλλά και συνέβαλαν σε σημαντικές αλλαγές στον εγκέφαλο των πειραματόζωων:

Ενίσχυσαν την αποκατάσταση των αιμοφόρων αγγείων .

. Μείωσαν τη φλεγμονή .

. Ενδυνάμωσαν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό .

. Οδήγησαν σε βελτίωση της κίνησης και του συντονισμού των ποντικιών.

Η έρευνα βασίστηκε σε προηγούμενες μελέτες των ίδιων επιστημόνων, που είχαν δείξει ότι ο χρόνος παρέμβασης είναι κρίσιμος: ο εγκέφαλος πρέπει πρώτα να έχει σταθεροποιηθεί μετά το εγκεφαλικό, ώστε η μεταμόσχευση να είναι αποτελεσματική.

Αν και έχουν υπάρξει αντίστοιχες προσπάθειες στο παρελθόν, αυτή η μελέτη προχωρά σε βαθύτερη ανάλυση: δεν εξετάζει μόνο την επιβίωση των βλαστοκυττάρων, αλλά και τη δυνατότητά τους να δημιουργήσουν νέες νευρωνικές συνδέσεις – κάτι που μέχρι σήμερα θεωρούνταν σχεδόν αδύνατο.

Το εγκεφαλικό αποτελεί μία από τις σοβαρότερες αιτίες μόνιμης αναπηρίας, επηρεάζοντας περίπου το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η καταστροφή των εγκεφαλικών κυττάρων λόγω αιμορραγίας ή στέρησης οξυγόνου είναι μέχρι σήμερα μη αναστρέψιμη, με αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις στην ομιλία και την κινητικότητα.

Παρά τις μεγάλες ελπίδες, οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές προκλήσεις. Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι μήπως τα βλαστοκύτταρα ξεπεράσουν τα όρια της αποστολής τους και προκαλέσουν ανεπιθύμητες επιδράσεις. Γι’ αυτό απαιτούνται εκτεταμένες μελέτες σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και, αργότερα, σε ανθρώπινους εγκεφάλους.

Όπως τονίζει ο Tackenberg: «Είναι ζωτικής σημασίας να αναζητήσουμε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις για την πιθανή αναγέννηση του εγκεφάλου μετά από ασθένειες ή ατυχήματα. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι τα νευρικά βλαστοκύτταρα δεν σχηματίζουν μόνο νέους νευρώνες, αλλά ενεργοποιούν και άλλες διαδικασίες αναγέννησης».

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, ανοίγει τον δρόμο για μια μελλοντική επαναστατική θεραπεία: την αποκατάσταση του εγκεφάλου μετά από εγκεφαλικό, κάτι που μέχρι τώρα θεωρούνταν αδύνατο.