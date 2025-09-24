Ένα νέο στέλεχος του Covid με την ονομασία Stratus, που περιλαμβάνει τις παραλλαγές XFG και XFG.3, εντοπίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την XFG.3 να αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό των κρουσμάτων στην Αγγλία. Η παραλλαγή Stratus συνδέεται με ένα ιδιαίτερο σύμπτωμα, καθώς προκαλεί βραχνάδα στη φωνή όσων νοσούν, κάτι που την διαφοροποιεί από προηγούμενες εκδοχές του ιού.

Σύμφωνα με ειδικούς της Υπηρεσίας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), οι παραλλαγές βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι ιογενείς μεταλλάξεις αποτελούν φυσιολογικό φαινόμενο και δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Ο WHO έχει κατατάξει την XFG ως «παραλλαγή υπό παρακολούθηση», εκτιμώντας ότι ο πρόσθετος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει χαμηλός.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι η XFG δεν προκαλεί σοβαρότερη νόσηση ούτε αυξημένους θανάτους, ενώ τα υπάρχοντα εμβόλια θεωρείται ότι εξακολουθούν να παρέχουν επαρκή προστασία.