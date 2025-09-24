Η Disney επιστρέφει δυναμικά στον κινηματογράφο με την πρώτη της ταινία Star Wars από το 2019, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις ανάμεσα στους φίλους της επιστημονικής φαντασίας μετά την κυκλοφορία του πρώτου τρέιλερ.

Μετά την επιτυχία τριών σεζόν της δημοφιλούς σειράς “The Mandalorian”, ο Πέδρο Πασκάλ επανέρχεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ταινία με τίτλο “The Mandalorian and Grogu”. Η υπόθεση τοποθετείται χρονικά μετά τα γεγονότα του “Return of the Jedi” του 1983, ακολουθώντας τον χαρακτήρα του Πασκάλ καθώς στρατολογείται από την Καινούρια Δημοκρατία (New Republic) με στόχο την εξάλειψη των εναπομεινάντων δυνάμεων της Αυτοκρατορίας.

Παρά το γεγονός ότι η νέα ταινία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σύμπαν του Star Wars, το τρέιλερ δίχασε το κοινό. Πολλοί θαυμαστές εκφράζουν επιφυλάξεις, σημειώνοντας ότι η αισθητική του θυμίζει περισσότερο τηλεοπτική σειρά παρά κινηματογραφική παραγωγή.

Σε σχόλια που ακολούθησαν τη δημοσίευση του τρέιλερ, κάποιοι θεατές ανέφεραν: «Φαίνεται ότι η ταινία “The Mandalorian and Grogu” απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά ηλικίας πέντε έως 12 ετών, που είναι μια αγορά δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι το Ewok Adventures της γενιάς Άλφα», ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν «Γιατί η πρώτη ταινία του Star Wars που επέστρεψε στους κινηματογράφους, είναι το “The Mandalorian and Grogu”; Όπως το “Rise of Skywalker” ήταν μια πλήρης αποτυχία, αλλά τουλάχιστον έμοιαζε με ταινία».

Επιπλέον, δεν έλειψαν τα σχόλια που έκαναν λόγο για υποβάθμιση του franchise: «Αυτό θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό, αλλά πραγματικά δείχνει πόσο πολύ η Disney έχει υποβαθμίσει το σήμα κατατεθέν της, ώστε η πρώτη ταινία Star Wars μετά από επτά χρόνια να μοιάζει απλώς με πιο ακριβό επεισόδιο τηλεοπτικής σειράς από κάθε άποψη». Κάποιοι άλλοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, αναφέροντας πως «Ο ενθουσιασμός μου έχει μειωθεί αφού το είδα αυτό. Μου άρεσαν και οι τρεις σεζόν του Mandalorian, αλλά αυτή δεν μοιάζει με κανονική ταινία».

Θετικές αντιδράσεις και δημιουργική ομάδα

Παρά τις επικρίσεις, υπήρξαν και φωνές αισιοδοξίας, με πολλούς να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την επιστροφή του Star Wars στη μεγάλη οθόνη, για πρώτη φορά μετά το “Rise of Skywalker” του 2019.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Τζον Φαβρό, ο οποίος έχει επιδείξει σημαντικό έργο στο σύμπαν του Star Wars, συμμετέχοντας και στη δημιουργία της τηλεοπτικής σειράς. Ο ίδιος είχε δηλώσει κατά την ανακοίνωση της ταινίας, σύμφωνα με το Variety: «Μου αρέσει να αφηγούμαι ιστορίες που διαδραματίζονται στον πλούσιο κόσμο που δημιούργησε ο Τζορτζ Λούκας».