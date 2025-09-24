Ο A$AP Rocky, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Elle, εξέφρασε την έντονη επιθυμία να αποκτήσει μια κόρη, καθώς με τη σύντροφό του, Rihanna, αναμένουν το τρίτο τους παιδί.

Ο γνωστός ράπερ Rakim Meyers αναφέρθηκε στη νέα εγκυμοσύνη της Rihanna, δηλώνοντας: «Ελπίζω να είναι κορίτσι. Το ελπίζω πραγματικά. Προσευχόμαστε να είναι κορίτσι».

Σύμφωνα με το People, το διάσημο ζευγάρι έχει ήδη δύο γιους, τον 2χρονο Riot και τον 3χρονο RZA. Όπως εξήγησε ο A$AP Rocky, στην πρώτη εγκυμοσύνη είχαν επιλέξει να μάθουν το φύλο του παιδιού, ενώ στη δεύτερη και τώρα στην τρίτη, προτίμησαν να περιμένουν μέχρι τη γέννηση. Παρόλα αυτά, η επιθυμία του για ένα κοριτσάκι παραμένει έντονη.

Ο ίδιος επισημαίνει πως «αυτή η εγκυμοσύνη είναι τόσο διαφορετική από τις άλλες δύο. Το καταλαβαίνεις από την εμπειρία. Νιώθω ότι θα είναι κορίτσι».

Η προσωπική αλλαγή και η σημασία της οικογένειας

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο A$AP Rocky αναφέρθηκε και στην εξέλιξή του ως καλλιτέχνης και άνθρωπος, τονίζοντας πως στο παρελθόν θεωρούσε απαραίτητο να υιοθετήσει την εικόνα του «πλεϊμπόι» για να θεωρείται ροκ σταρ. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, αναγνώρισε ότι «δεν υπάρχει μέλλον» σε αυτή τη νοοτροπία.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε: «Αυτό που είναι πραγματικά σπουδαίο είναι να μεγαλώνεις μια οικογένεια και να την αγαπάς. Να είσαι εκεί γι’ αυτήν».

Η καθυστέρηση του νέου άλμπουμ και οι προτεραιότητες

Ο ράπερ σχολίασε και την καθυστέρηση της κυκλοφορίας του τέταρτου άλμπουμ του, με τίτλο «Don’t Be Dumb», αποδίδοντας τους λόγους τόσο στις νομικές του περιπέτειες, όσο και στις οικογενειακές εξελίξεις.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, «δεν θέλω να ρίξω όλη την ευθύνη στην δικαστική μου υπόθεση, γιατί η ζωή είχε τα δικά της».

Τέλος, ο A$AP Rocky τόνισε ότι η οικογένεια αποτελεί για εκείνον ύψιστη προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας: «Δεν είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε παιδιά, αλλά όταν συμβαίνει, πρέπει να προσαρμοστείς και να προχωρήσεις με αυτό. Πρέπει να είμαι παρών για την οικογένειά μου, γιατί αυτή είναι η πρώτη μου προτεραιότητα».