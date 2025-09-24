Ο σύζυγος της Kristin Cabot, πρώην διευθύντριας ανθρώπινου δυναμικού της Astronomer, βρέθηκε τελικά παρών στη συναυλία των Coldplay που προκάλεσε διεθνή σάλο, και μάλιστα με νέα συνοδό.

Ο Andrew Cabot, CEO της Privateer Rum, είχε παντρευτεί την Kristin Cabot πριν από δύο χρόνια. Σύμφωνα με την The Times of London, το ζευγάρι βρισκόταν ήδη σε διάσταση αρκετές εβδομάδες πριν από το περιστατικό και ο ίδιος είχε προχωρήσει στην προσωπική του ζωή. «Η Kristin ήταν στη σουίτα με συναδέλφους της – όχι εταιρική σουίτα – και ο Andrew ήταν επίσης εκεί, με τη νέα σύντροφό του», ανέφερε πηγή στην εφημερίδα.

Η ίδια πηγή επεσήμανε ότι ο χωρισμός ήταν συναινετικός. «Η Kristin δεν μπόρεσε να μιλήσει δημόσια, κάτι συνηθισμένο σε διαδικασίες διαζυγίου», είπε χαρακτηριστικά.

Το ζήτημα πήρε διαστάσεις όταν η κάμερα έδειξε την Kristin Cabot σε ιδιαίτερα οικεία στάση με τον CEO της Astronomer, Andy Byron. Η κίνηση της Cabot να σκύψει απότομα σχολιάστηκε έντονα, ενώ ακόμη και ο τραγουδιστής των Coldplay, Chris Martin, σχολίασε από τη σκηνή: «Ή έχουν σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί». Ο Byron, βλέποντας τον εαυτό του στη γιγαντοοθόνη, φέρεται να ψιθύρισε: «Γ…το, είμαι εγώ».

Το περιστατικό οδήγησε στην απομάκρυνση τόσο της Cabot όσο και του Byron από την εταιρεία. «Η Kristin αναγνωρίζει ότι η αγκαλιά εκείνη ήταν ακατάλληλη για τον ρόλο της, αλλά δεν πρόκειται για απιστία ή κρυφή σχέση», τόνισε η πηγή. Η σχέση τους χαρακτηρίστηκε ως «στενή φιλία και τίποτα παραπάνω».

Ο Andrew Cabot, σύμφωνα με το People, βρέθηκε αντιμέτωπος με δημοσιογράφους έξω από το σπίτι στο Rye του New Hampshire, αξίας 2,2 εκατ. δολαρίων, όπου ζούσε με την Kristin και τα δύο παιδιά τους. Μέσω εκπροσώπου του δήλωσε ότι «η απόφαση για διαζύγιο είχε ήδη δρομολογηθεί» και εξέφρασε την ελπίδα ότι με τη δημοσιοποίηση της διαδικασίας θα τερματιστεί η φημολογία, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα της οικογένειας.