Η Αναστασία Γιάμαλη τοποθετήθηκε για τα σχόλια του κόσμου για την εμφάνιση της Νατάσας Μποφίλιου. Η δημοσιογράφος είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν ξέρω τι αρνητικό είναι να είσαι σαν την Αριάνα Γκράντε και την Τζένιφερ Λόπεζ. Αλλά νομίζω ότι η Νατάσσα έχει συνηθίσει να σχολιάζεται για το τι φοράει και το τι λέει. Για το ποια είναι η τοποθέτησή της ή αν «ρουφιέται» ή δεν «ρουφιέται» ή για το παλτό της» είπε η Αναστασία Γιάμαλη.

«Αυτό που ενοχλεί είναι που είναι μια καλλιτέχνιδα που έχει το θάρρος της γνώμης της, έχει εκτόπισμα, επιτυχία και κάνει αυτό που της αρέσει. Αυτό που ενοχλεί στην πραγματικότητα είναι η τοποθέτησή της. Αν ήταν σιωπηλή ερμηνεύτρια αυτού του βεληνεκούς δεν θα ενοχλούσε κανέναν είτε φορούσε παγιέτα είτε αμπέχονο», συνέχισε.