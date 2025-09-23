Μετά την τεράστια επιτυχία της ταινίας «The Bodyguard» του 1992, με πρωταγωνιστές τους Κέβιν Κόστνερ και Γουίτνεϊ Χιούστον, άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι ετοιμαζόταν μια συνέχεια με πρωταγωνίστρια την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Όσο αδύνατο και αν φαινόταν αυτό, ο Κόστνερ επιβεβαίωσε ότι μίλησε με τη Νταϊάνα μέσω της Σάρα Φέργκιουσον, εκφράζοντας το ενδιαφέρον του για μια συνέχεια στην οποία θα δημιουργούσε μια ταινία με πρωταγωνίστρια την ίδια.

Αυτοί οι ισχυρισμοί συζητήθηκαν πρόσφατα από τον πρώην μπάτλερ της Νταϊάνα, Πολ Μπάρελ, ο οποίος έγραψε στο τελευταίο του βιβλίο The Royal Insider: «Η Νταϊάνα αρνήθηκε μια προσφορά να εισέλθει στον επαγγελματικό χώρο της μελλοντικής νύφης της, Μέγκαν, και να γίνει ηθοποιός».

«Της προτάθηκε να εμφανιστεί στην ταινία «The Bodyguard II» μαζί με τον Κέβιν Κόσντνερ. «Εγώ τη σύνδεσα στο τηλέφωνο με τον κύριο Κόστνερ και την άκουσα που γελούσε λέγοντάς του “μα δεν ξέρω να τραγουδάω! Τι θα πρέπει να κάνω; Δεν είμαι σίγουρη, αλλά ναι, εντάξει, στείλτε το μου και υπόσχομαι ότι θα το δω”.

View this post on Instagram A post shared by Marie Claire (@marieclairemag)

»Στο τέλος της κλήσης, μου είπε ότι της είχε προσφέρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνέχεια της τεράστιας επιτυχίας με πρωταγωνίστρια τη Γούιτνεϊ Χιούστον.

»Θα έπαιζε μια πριγκίπισσα και ο Κέβι θα ήταν ο σωματοφύλακάς της και θα της έσωζε τη ζωή. Της υποσχέθηκε ότι θα γινόταν με γούστο και ότι θα την πρόσεχε».

«Ήταν πολύ γοητευτικός, αλλά δεν νομίζω ότι μιλάει σοβαρά» είπε η Νταϊάνα.

Ωστόσο, ο Κέβιν Κόστνερ δεν έκανε πλάκα. Λίγο καιρό αργότερα το σενάριο του sequel έφτασε στο σπίτι της. «Δεν είμαι σίγουρος αν το διάβασε ποτέ, αλλά πολύ ευγενικά αρνήθηκε την προσφορά λέγοντάς του ότι είναι αδύνατον να γίνει κάτι τέτοιο».

Ωστόσο, φαίνεται ότι «οι αναμνήσεις μπορεί να διαφέρουν» όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο Κόστνερ ζήτησε από τη Νταϊάνα να πρωταγωνιστήσει στην ταινία και τον τρόπο με τον οποίο εκείνη απάντησε.

Ο Κέβιν μίλησε για πρώτη φορά για τη διακοπή της συνέχειας της ταινίας «The Bodyguard» το 2012, λέγοντας ότι η πλοκή θα περιστρεφόταν γύρω από τον ίδιο, ο οποίος θα προστάτευε τον χαρακτήρα της Νταϊάνα από τους θαυμαστές και τους παπαράτσι, πριν η σχέση τους τελικά εξελιχθεί σε ρομαντική.

Ο Κόστνερ ισχυρίστηκε ότι η Νταϊάνα αρχικά συμφώνησε με την ταινία, λέγοντάς του: «Η ζωή μου πρόκειται να αλλάξει».

Πρόσθεσε ότι τη δεύτερη φορά που μίλησαν, συμφώνησαν για μια σκηνή φιλιού.

Η ταινία «The Bodyguard» ήταν μια από τις ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με παγκόσμια έσοδα άνω των 300 εκατομμυρίων λιρών.

View this post on Instagram A post shared by 98.3 FLY FM (@983flyfmkingston)

Πήγη: Daily Mail