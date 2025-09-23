Η XPENG, κορυφαία εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με έδρα την Κίνα, παρουσίασε στην IAA Mobility 2025 τα πιο πρόσφατα επιτεύγματά της ως πρωτοπόρος του μέλλοντος της κινητικότητας με τεχνητή νοημοσύνη.

Ενώ στο παρελθόν τα οχήματα βασίζονταν σε μηχανολογικές λύσεις, η XPENG έχει ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο DNA της. Αυτή η μοναδική κατάκτηση καθορίζει τον ρόλο της ως πρωτοπόρου της μελλοντικής κινητικότητας: να δημιουργεί τεχνολογία που μεταμορφώνει τον τρόπο ζωής και μετακίνησης εκατομμυρίων ανθρώπων, μέσα από οχήματα με τεχνητή νοημοσύνη, ανθρωποειδή ρομπότ, ακόμη και ιπτάμενα αυτοκίνητα.

Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του νέου P7 αναδεικνύει τη δύναμη της εταιρείας στην τεχνολογία AI, τα έξυπνα συστήματα οδήγησης και τη μηχανική υψηλής απόδοσης, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει την επέκταση της παγκόσμιας παρουσίας της.

Ταυτόχρονα, η XPENG θα εγκαινιάσει επίσημα τον Σεπτέμβριο το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στο Μόναχο -το πρώτο της στην Ευρώπη- με στόχο την καινοτομία στη μελλοντική κινητικότητα με τεχνητή νοημοσύνη και τη στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους χρήστες.

