Το ολοκαίνουργιο MGU9 σηματοδοτεί μια σημαντική πρωτιά για την MG στην Αυστραλία, καθώς εισέρχεται στην ανταγωνιστική αγορά μεσαίων pickup της χώρας.

Αν και δεν είναι το ντεμπούτο της μάρκας παγκοσμίως , αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα pickup με το σήμα της MG θα κυκλοφορήσει σε τοπικές εκθέσεις. Βασισμένο στο σασί του κινεζικού Maxus /LDV Terron 9, το νεοφερμένο μοντέλο διατηρεί μεγάλο μέρος του εξοπλισμού του «αδερφού» του, αλλά εισάγει λεπτομέρειες που έχουν σχεδιαστεί για να το κάνουν να φαίνεται πιο ξεχωριστό.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος turbodiesel κινητήρας 2,5 λίτρων, κατασκευασμένος από την SAIC, που αποδίδει 215 ίππους (160 kW / 218 PS) και 520 Nm (383,5 lb-ft) ροπής.