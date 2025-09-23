H Skoda εγκαινιάζει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης Skoda». Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενέργειας, τα κορυφαία ηλεκτρικά SUV της μάρκας – Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé – προσφέρονται με συνολικό όφελος έως 6.000 €, ενώ κάθε νέος πελάτης αποκτά δωρεάν το ολοκληρωμένο πακέτο φόρτισης αξίας 840 € σε συνεργασία με την Protergia, που περιλαμβάνει Wallbox Elli Charger Connect και υπηρεσία μελέτης/τοποθέτησης.

Το συνολικό όφελος των 6.000 € περιλαμβάνει την προωθητική ενέργεια Skoda e-Bonus αξίας 3.000 € καθώς και το κρατικό πρόγραμμα επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά».