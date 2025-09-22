Η Chery ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα πολύ δυνατό, ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το Fulwin X3L. Το νέο μοντέλο που μοιάζει με το Defender της Land Rover θα κοστίζει περίπου 15.000 ευρώ στην Κίνα! Θα προσφέρεται σε δύο εκδόσεις. Είτε με έναν ηλεκτροκινητήρα με 251 ίππους, είτε με ένα ζεύγος ηλεκτρικών κινητήρων στην τετρακίνητη έκδοση, οι οποίοι αποδίδουν 426 Η Chery και το Fulwin X3L χρειάζεται μόλις 4,7 δευτερόλεπτα για να φτάσει τα 100 χλμ/ώρα. Εχει μήκος 4,5 μέτρα και άφθονη πολυτέλεια.

Το X3L έχει μήκος 4.545 mm , πλάτος 1.950 mm και ύψος 1.815 mm , με μεταξόνιο 2.783 mm . Το στυλ δανείζεται σαφώς στοιχεία από κλασικά όπως το Land Rover Defender και σε μικρότερο βαθμό, τη Mercedes G-Class, με αποτέλεσμα μια τετράγωνη, όρθια μορφή που θα τραβήξει την προσοχή στους δρόμους.

Η πλήρως ηλεκτρική αυτονομία φέρεται να κυμαίνεται μεταξύ 135 χλμ. και 215 χλμ. ανάλογα με την έκδοση. Όταν συνδυάζεται με τον κινητήρα και το ρεζερβουάρ καυσίμου, το X3L θα πρέπει να μπορεί να διανύσει έως και 1.200 χλμ. χωρίς στάση.