Ρεκόρ Γκίνες κατέκτησε η Cardi B για την προώθηση του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Am I the Drama?».

Η βραβευμένη ράπερ συνεργάστηκε με την εταιρεία drone Wing και τη Walmart για να σημειώσει το ρεκόρ των περισσότερων παραδόσεων με drone μέσα σε μία ώρα.

176 αντίτυπα του νέου άλμπουμ της «Am I the Drama?» παραδόθηκαν σε ολόκληρη την περιοχή Ντάλας–Φορτ Γουόρθ, στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας. Οι θαυμαστές που συμμετείχαν στην καμπάνια έλαβαν στην πόρτα τους τα υπογεγραμμένα αντίτυπα, τα οποία στάλθηκαν από τοπικό κατάστημα Walmart και παραδόθηκαν από τον στόλο drones της Wing.

Σε ανάρτηση του λογαριαμού των Guinness World Records στο Χ, αναφέρεται: «Περισσότερες παραδόσεις με UAV drones σε μία ώρα: 176, σε πολλαπλές τοποθεσίες στην περιοχή Ντάλας–Φορτ Γουόρθ, Τέξας, ΗΠΑ».