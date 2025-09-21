Ο Ηλίας Μαμαλάκης τοποθετήθηκε σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο στα εστιατόρια, καθώς και για τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ μάγειρων, σεφ και επιχειρηματιών. Ο γνωστός σεφ και γευσιγνώστης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», ανέδειξε τις σημαντικές αλλαγές που έχει διαπιστώσει στο επάγγελμά του με την πάροδο των ετών. Σύμφωνα με τον Ηλία Μαμαλάκη, η μαγειρική γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση πριν από 10-12 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο οι αποδοχές των σεφ αυξήθηκαν σημαντικά. Όπως υπογράμμισε, αυτή η περίοδος έχει παρέλθει, ωστόσο σήμερα παρατηρείται έντονη ζήτηση για μάγειρες στα εστιατόρια, με τους εργοδότες να δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλο προσωπικό. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι νέοι μάγειρες προχωρούν σε διαπραγματεύσεις για τις συνθήκες εργασίας τους, θέτοντας ως προτεραιότητες θέματα όπως η διαμονή, η σίτιση, οι ώρες απασχόλησης και η καταβολή των υπερωριών, ιδιαιτέρως όταν εργάζονται εκτός Αθηνών. Τόνισε πως οι διεκδικήσεις αυτές είναι απόλυτα δικαιολογημένες, ενώ πολλές φορές οδηγούν σε διαφωνίες με τους επιχειρηματίες. Ωστόσο, όπως είπε, οι νεότεροι εργαζόμενοι ορθά επιλέγουν τις συνθήκες που τους εξυπηρετούν.

Ιδιαίτερες απαιτήσεις του επαγγέλματος

Ο Ηλίας Μαμαλάκης επισήμανε ότι η μαγειρική δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως αυτή του μηχανικού αυτοκινήτων, καθώς δεν είναι δυνατόν να εγκαταλείψει κανείς τις υποχρεώσεις του στη μέση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ένας μάγειρας οφείλει να ολοκληρώνει τη δουλειά του, να φροντίζει τον χώρο αλλά και τον εαυτό του πριν αποχωρήσει. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι ο χώρος της μαγειρικής προσφέρει προοπτικές, κυρίως για όσους είναι διατεθειμένοι να μελετήσουν σε βάθος το αντικείμενο και να αφοσιωθούν στην εξέλιξη της τέχνης τους.