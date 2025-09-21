Ο Μαξ Φερστάπεν , o Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες (ατυχήματα, διακοπές και βροχή), ήταν ταχύτερος και ξεπέρασε στο φινάλε τον Κάρλος Σάινθ που λίγο έλειψε να κάνει τη μεγάλη έκπληξη οδηγώντας τη Williams στην pole position μετά από 11 χρόνια!Ο Μαξ Φερστάπεν θριάμβευσε, παίρνοντας την pole position.

Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε στην pole position σε αγώνα της Formula 1.

Ο Ισπανός θα εκκινήσει από τη δεύτερη θέση, ενώ πιο πίσω στην τρίτη θέση θα είναι ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls και δίπλα του ο Κίμι Αντονέλι με Mercedes. Ακολούθησε ο Ράσελ στην πέμπτη θέση, ο Τσουνόντα στην έκτη, ενώ οι δύο πιλότοι της McLaren, που μονομαχούν για τον τίτλο, έμειναν χαμηλά: έβδομος ο Λάντο Νόρις και ένατος ο Όσκαρ Πιάστρι.