Η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο, με κορυφαία επίδοση στα 62,72μ., στον τελικό του ακοντισμού. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε την κορυφαία της βολή στην πρώτη της προσπάθεια, εξασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει στη διεκδίκηση του μεταλλίου μέχρι και τις τελευταίες προσπάθειες του τελικού.

Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη για την αθλήτρια του ακοντισμού, σημειώνοντας κατά σειρά 61.45μ., 58.38μ. και 60.28μ. στη 2η, την 3η και την 4η προσπάθειά της αντίστοιχα. Η 5η βολή της Τζένγκο δεν πήγε όπως θα ήθελε, με το ακόντιο να φεύγει πολύ ψηλά και την ίδια να βγάζει την προσπάθεια αυτή άκυρη.

Την ίδια ώρα, η Γιουλέισι Άνγκουλο από το Εκουαδόρ πραγματοποίησε εθνικό ρεκόρ (65.12μ) στη 2η βολή της, ενώ η Μακένζι Λιτλ από την Αυστραλία έριξε 63.58μ στην 1η της βολή. Ακολούθησαν η Ανέτ Σιέτινα από τη Λετονία με επίδοση 63.35μ στην 5η της βολή και η Τζο Αν Ντου Πλέσις από τη Νότια Αφρική με επίδοση 63.06μ στην 2η βολή της.

Στην τελευταία της προσπάθεια, η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ, κάρφωσε το ακόντιο στα 60.12μ και κατέκτησε οριστικά την 5η θέση. Στις τρεις θέσεις του βάθρου ανέβηκαν οι Μακένζι Λιτλ που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και η Ανέτ Σιετίνα στη δεύτερη θέση μετά και την τελευταία της προσπάθεια (64.64μ.). Την πρώτη θέση κατέκτησε η Γιουλέισι Άνγκουλο, με την 24χρονη αθλήτρια να «γράφει» ιστορία για το Εκουαδόρ με το μόλις 4ο χρυσό μετάλλιο (και 7ο συνολικά) της χώρας της Λατινικής Αμερικής.