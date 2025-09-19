Εν όψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό αύριο (20:30) το βράδυ για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο προπονητής των «ασπρόμαυρων» έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί λόγω… παράδοσης!

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου διατηρεί ένα εντυπωσιακό και απόλυτο σερί νικών απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου, ένα στατιστικό που ενισχύει την ψυχολογία του ΠΑΟΚ μετά την πρόσφατη ήττα.

Ο Λουτσέσκου έχει αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό 14 φορές στην προπονητική του καριέρα, και σε όλες τις αναμετρήσεις έχει φύγει νικητής. Αυτή η απόλυτη κυριαρχία αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στατιστικά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ιστορία αυτού του σερί για Λουτσέσκου και Παναιτωλικό

Το αήττητο σερί του Λουτσέσκου ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβει τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα άρχισε στην Ξάνθη την σεζόν 2016-2017. Στην πρώτη του θητεία στην Ελλάδα με την ακριτική ομάδα, ο Λουτσέσκου είχε καταφέρει να κερδίσει και τους δύο αγώνες πρωταθλήματος απέναντι στον Παναιτωλικό.

Στον ΠΑΟΚ ακολούθησαν 12 συνεχόμενες νίκες ως προπονητής του ΠΑΟΚ, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.

Αυτό το ιστορικό επιβεβαιώνει την ικανότητα του Λουτσέσκου να «διαβάζει» και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το παιχνίδι του Παναιτωλικού, ανεξάρτητα από την ομάδα στην οποία βρίσκεται.

Η παράδοση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ώστε να συνεχίσουν το σερί και να επιστρέψουν άμεσα στις επιτυχίες μετά την πρόσφατη αγωνιστική «παρένθεση».