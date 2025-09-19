Οι φήμες περί πιθανής αλλαγής στην ιδιοκτησία της Ροστόφ απασχόλησαν έντονα τον ρωσικό Τύπο, με τον Ιβάν Σαββίδη να βρίσκεται στο επίκεντρο και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας πήρε θέση για πρώτη φορά.

Ο Αλεξέι Ρίσκιν κλήθηκε να απαντήσει στις σχετικές ερωτήσεις, δίνοντας μια ξεκάθαρη, αν και λακωνική, τοποθέτηση στην ρωσική ιστοσελίδα Sport Express που παίζει σε όλα τα ΜΜΕ της Ρωσίας τις τελευταίες ώρες.

Για την πιθανή εμπλοκή – επιστροφή προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ο Ρίσκιν δήλωσε κατηγορηματικά: «Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα. Απλώς δεν έχω τις πληροφορίες. Δεν έχω τέτοιου είδους πληροφορίες. Μίλησα με τον πρόεδρο του συλλόγου και τον μέτοχο. Όλα είναι σταθερά».

Οι πληροφορίες για το ενδιαφέρον του Ιβάν Σαββίδη προήλθαν από τον δημοσιογράφο Ιβάν Κάρποφ, ο οποίος ανέφερε ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας θα μπορούσε σύντομα να αποκτήσει μερίδιο στον ρωσικό σύλλογο. Σύμφωνα με τον Κάρποφ, αυτή η εξέλιξη συνδέεται με τη δυσαρέσκεια του κυβερνήτη της περιφέρειας Ροστόφ, Γιούρι Σλιουσάρ, για τις αγωνιστικές επιδόσεις της ομάδας.

Προσπάθεια να ηρεμήσουν τα πνεύματα στην Ροστόφ

Η δήλωση του Ρίσκιν, αν και δεν διαψεύδει επί της ουσίας τις φήμες, αποκαλύπτει ότι, τουλάχιστον σε επίπεδο διοικητικών στελεχών, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για διαπραγματεύσεις ή αλλαγές.

Η αναφορά του ότι «όλα είναι σταθερά» υποδηλώνει μια προσπάθεια να κατευναστούν οι ανησυχίες και να σταθεροποιηθεί το κλίμα γύρω από τον σύλλογο, το οποίο έχει διαταραχθεί από τις πρόσφατες δηλώσεις και τις φήμες για διοικητικές ανακατατάξεις.

Το ζήτημα της ιδιοκτησίας είναι κρίσιμο για το μέλλον της Ροστόφ. Η δυσαρέσκεια του κυβερνήτη Σλιουσάρ αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα, καθώς η τοπική κυβέρνηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του συλλόγου.

Η ενδεχόμενη είσοδος ενός ισχυρού επενδυτή, όπως ο Ιβάν Σαββίδης, θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά το οικονομικό και αγωνιστικό τοπίο για την ομάδα, παρέχοντας νέες δυνατότητες για μεταγραφές και ανάπτυξη, αναφέρει το ρεπορτάζ της Sport Express σήμερα (19/09).

Παρά τη δήλωση του Ρίσκιν και τα όσα έγραψε προ ημερών ο Ιβάν Καρπόφ, ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι γεμάτος με τέτοιου είδους μυστικές διαπραγματεύσεις. Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν οι φήμες θα επιβεβαιωθούν ή αν θα παραμείνουν απλές εικασίες…