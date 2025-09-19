Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της κανονικής περιόδου για τη Stoiximan Greek Basketball League της σεζόν 2025-2026.

Το πρώτο «ντέρμπι αιωνίων», θα διεξαχθεί… νωρίς νωρίς!

Στις στις 12 Οκτωβρίου 2025, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής!

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υπερασπιστεί τον θρόνο του! Την Παρασκευή (19/09) η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το πρόγραμμα της @StoiximanGBL για τη σεζόν 2025-26.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/hZ5a52LnIj — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 19, 2025

Μάλιστα, μετά την αναμέτρηση, θα ακολουθήσει «διαβολοβδομάδα» για του εκπροσώπους μας στην Euroleague, κάτι που επιβαρύνει το πρόγραμμά τους.

Το δεύτερο ντέρμπι μεταξύ των δύο «μονομάχων» του ελληνικού μπάσκετ, θα γίνει την 23η αγωνιστική (28-30 Μαρτίου 2026) στο ΟΑΚΑ. Πιθανότατα, εκεί θα κριθούν πολλά για το πλεονέκτημα έδρας, ενόψει των τελικών του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Greek Basketball League 2025-26

Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

16:00 Καρδίτσα – Άρης Betsson

16:00 Κολοσσός – ΑΕΚ

19:00 Ηρακλής – Προμηθέας Πατρών

19:00 Πανιώνιος – Περιστέρι

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

13:00 Μαρούσι – Ολυμπιακός

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της GBL 2025-26

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

16:00 Άρης Betsson – Κολοσσός Ρόδου

19:00 Προμηθέας Πατρών – Μαρούσι

19:00 ΠΑΟΚ – Ηρακλής

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

13:00 ΑΕΚ – Πανιώνιος

16:00 Περιστέρι – Μύκονος

19:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής