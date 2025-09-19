Νέος τεχνικός της Μπενφίκα, με κάθε επισημότητα, ο Ζοσέ Μουρίνιο!

Οι «Αετοί της Λισσαβόνας», ανακοίνωσαν το απόγευμα της Πέμπτης (18/09), την έναρξη της συνεργασίας τους, με τον Πορτογάλο προπονητή.

Míster José Mourinho 🔴⚪ pic.twitter.com/345gCLC23O — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

Ο «Special One», γυρνάει στα… πάτρια εδάφη και το «Ντα Λουζ», 25 χρόνια μετά!

Εκεί, θα βρει και ένα… δικό μας παιδί, τον Βαγγέλη Παυλίδη!

Ο αρχισκόρερ των πρωτευουσιάνων, θα αγωνίζεται πλέον υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο. Μια συνεργασία, που μπορεί να «εκτοξεύσει» κι άλλο την καριέρα του.

Ωστόσο, αυτός, θα είναι μόλις ο δεύτερος Έλληνας, που θα προπονήσει ο 62χρονος τεχνικός!

Ναι, καλά διαβάσετε, μόλις ο δεύτερος.

Τι κι αν έχει κοουτσάρει 526 (!) παίκτες, από δεκάδες χώρες; Οι «γαλανόλευκοι», αποτελούν… είδος προς εξαφάνιση!

Όμως, ποιος είναι αυτός ο μοναδικός Έλληνας, που έχει βρεθεί στην ίδια ομάδα με τον δις Πρωταθλητή Ευρώπης;

Δημήτρης Κεραμίτσης το «πουλέν» του Μουρίνιο

Ο νεαρός αμυντικός, αποτελεί τον μοναδικό ποδοσφαιριστή από την Ελλάδα, που έχει αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο!

Πίσω στο 2022, ο προπονητής από το Σετουμπάλ, βρισκόταν στο τιμόνι της Ρόμα.

Στην πρώτη, από τις τρεις σεζόν του στη Ρώμη, κατέκτησε το UEFA Europa Conference League.

When José Mourinho completed the set 🏆🏆🏆#UECL pic.twitter.com/nzIBQEK58Y — UEFA Conference League (@Conf_League) May 25, 2025

Την ίδια περίοδο, στις ακαδημίες του συλλόγου, ήταν ο Δημήτρης Κεραμίτσης!

Ο έφηβος, τότε, στόπερ, διέπρεπε με τους «Τζιαλορόσι», στις κατηγορίες νέων της Ιταλίας.

Το ταλέντο του, δεν πέρασε απαρατήρητο. Έτσι, ο Μουρίνο τον ξεχώρισε, ανεβάζοντάς και στην πρώτη ομάδα.

Έχοντας τον από κοντά, τον έβαλε μόλις στα 17 του, στις ανδρικές προπονήσεις.

Τον Ιανουάριο του 2022, ήρθε η μεγάλη του στιγμή.

😮 A moment to remember! 👏 17-year-old Greek defender Dimitrios Keramitsis makes his professional debut as a late substitute! 🇬🇷🐺 #ASRoma #RomaCagliari pic.twitter.com/YEIZr0EFiA — AS Roma English (@ASRomaEN) January 16, 2022

Στις 16/01/2022, σε μια αναμέτρηση κόντρα στην Κάλιαρι, έκανε το ντεμπούτο του.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Ρόμα, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Πορτογάλος «θρύλος», σαν πατέρας τον φώναξε κοντά του. Του έδωσε οδηγίες και τον έβαλε μέσα, σε ένα στιγμιότυπο που δεν επρόκειτο να ξεχάσει ποτέ ο σέντερ μπακ από τη Θεσσαλονίκη!

16/1/2022 The best day of my life! A dream come true. I’m so happy for my debut with the first team and for the win Now I’m gonna work harder than ever to pay back Mister Mourinho’s trust and make him proud❤️💛🐺 pic.twitter.com/UvXcOj58CY — Dimitrios Keramitsis (@_keramm) January 16, 2022

Αυτή, αποτέλεσε την πρώτη και μοναδική εμφάνιση του με τους πρωτευουσιάνους, η οποία έμεινε και στην ιστορία.

Αν και παρέμεινε κάτοικος Ιταλίας έως το 2024, δεν αγωνίστηκε ξανά με τους «μεγάλους», παρά μόνο στις ακαδημίες. Τώρα, είναι στην Πολωνία και φοράει τη φανέλα της Πογκόν, παρέα με τον Λεονάρντο Κούτρη!

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής