Ο Ακίλε Πολονάρα, είναι ένας πραγματικός «μαχητής»!

Παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, παραμένει δυνατός.

Ο τρόπος με τον οποίο «παλεύει» κόντρα στην λευχαιμία, τον κάνει ένα σπουδαίο παράδειγμα σθένους και υπομονής.

🗣️Achille Polonara ha parlato dell’addio alla Virtus Bologna sul Corriere di Bologna. «Ho accettato la scelta della Virtus e ne ho apprezzato la coerenza, perché non rientravo nei loro piani a prescindere dalla malattia. Onestamente mi sarei sentito offeso se mi avessero firmato… pic.twitter.com/wevO5PTBBr — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) September 15, 2025

Η Euroleague, δεν ξεχνάει τον Ιταλό άσο.

Με ένα όμορφο βίντεο, η διοργανώτρια αρχή, έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξης στον 33χρονο γκαρντ.

Σ’ αυτό, πρώην και νυν συμπαίκτες του «Αχιλλέα», μεταφέρουν την αγάπη τους γι’ αυτόν και συγκινούν.

«Μείνε δυνατός, Ακίλε. Είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα. Μαζί, σου στέλνουμε όλη μας την αγάπη, τη δύναμη και την ελπίδα», μία από τι πολλές τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια του βίντεο.

Ο Πολονάρα, στις 9 Οκτωβρίου 2023, διαγνώστηκε με νεόπλασμα στους όρχεις.

Αν και βγήκε νικητής από αυτήν την μάχη, 1,5 χρόνο αργότερα προέκυψε η διάγνωση οξείας μυελογενούς λευχαιμίας.

Παρόλα τα δεινά, δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί να κρατιέται και σε φόρμα, περνώντας χρόνο με τα παιδιά του. Όπως κοινοποιεί στα social media του.

Πριν λίγες εβδομάδες, η ομάδα της καρδίας του, η Ντιναμό Σάσαρι, ανακοίνωσε την απόκτησή του!

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: 𝘼𝙘𝙝𝙞𝙡𝙡𝙚 𝙋𝙤𝙡𝙤𝙣𝙖𝙧𝙖 and @dinamo_sassari have reached an agreement to join forces again!✍🏻 When possible Achille will be back in Sardegna in order to complete his rehab process and be ready to help the team!💪🏻💙🤍#SigmaSportsFamily #DreamBIG pic.twitter.com/xcqvzApcG4 — SigmaSports (@Sigma_Sports) August 22, 2025

Οι «Biancoblu», προχώρησαν σε αυτήν την όμορφη κίνηση και περιμένουν τον Πολονάρα υγιή και «σιδερένιο», ώστε να τον εντάξουν, με το καλό, στο δυναμικό τους!

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής