Η Ευρώπη είναι γεμάτη με παλάτια που μοιάζουν να έχουν ξεπηδήσει από σελίδες παραμυθιού.

Πέρα από την αρχιτεκτονική τους ομορφιά, κρύβουν ανεκτίμητους θησαυρούς, στέμματα, κοσμήματα και έργα τέχνης που αφηγούνται την ιστορία βασιλικών οικογενειών, πολέμων, συμμαχιών και μυστικών ερώτων.

Από τις Βερσαλλίες μέχρι το Ερμιτάζ, αυτά τα παλάτια αποτελούν ζωντανά μουσεία ισχύος και πολιτισμού.

1. Παλάτι των Βερσαλλιών – Γαλλία

Το απόλυτο σύμβολο της απόλυτης μοναρχίας του Λουδοβίκου ΙΔ΄. Η περίφημη Αίθουσα των Καθρεφτών, με 357 καθρέφτες και 17 παράθυρα που αντανακλούν το φως, εντυπωσιάζει ακόμη και σήμερα. Οι κήποι, σχεδιασμένοι από τον Λε Νοτρ, αποτελούν μνημείο συμμετρίας και γαλλικής φινέτσας.

Tip για επισκέπτες: Κλείστε online εισιτήρια, ειδικά για την επίσκεψη στους κήπους τις μέρες με σιντριβάνια και μουσική.

2. Buckingham Palace – Βρετανία

Η έδρα της βρετανικής μοναρχίας και το σημείο που όλοι συνδέουν με τις τελετές του Στέμματος. Κάθε καλοκαίρι, οι αίθουσες του παλατιού ανοίγουν για το κοινό, αποκαλύπτοντας πορτρέτα, πολύτιμα σκεύη και προσωπικά αντικείμενα της βασιλικής οικογένειας.

Μη χάσετε: Τα Crown Jewels (κοσμήματα του Στέμματος) στον Πύργο του Λονδίνου, λίγα λεπτά μακριά.

3. Neuschwanstein – Γερμανία

Χτισμένο τον 19ο αιώνα από τον εκκεντρικό Λουδοβίκο Β΄ της Βαυαρίας, το κάστρο ενέπνευσε τον Walt Disney για το παλάτι της Ωραίας Κοιμωμένης. Οι αίθουσες είναι διακοσμημένες με τοιχογραφίες εμπνευσμένες από μύθους και όπερες του Βάγκνερ.

Fun fact: Παρότι μοιάζει με Μεσαίωνα, είναι σχετικά «νεότερο», με σύγχρονες για την εποχή υποδομές (θέρμανση, τρεχούμενο νερό).

4. Βασιλικό Παλάτι Μαδρίτης – Ισπανία

Με 3.418 δωμάτια, είναι το μεγαλύτερο σε έκταση βασιλικό παλάτι της Ευρώπης. Εκεί φυλάσσονται οι βασιλικές συλλογές όπλων και πανοπλιών, αλλά και έργα των Βελάσκεθ, Καραβάτζιο και Γκόγια.

Extra: Οι Ισπανοί μονάρχες δεν κατοικούν πια εδώ – το παλάτι χρησιμοποιείται μόνο για επίσημες τελετές.

5. Χόφμπουργκ – Αυστρία

Το ανάκτορο των Αψβούργων στεγάζει σήμερα το Προεδρικό Μέγαρο της Αυστρίας, αλλά το highlight είναι το Αυτοκρατορικό Θησαυροφυλάκιο: στέμματα, σκήπτρα και το περίφημο Στέμμα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Highlight: Το Μουσείο της αυτοκράτειρας Σίσσυ, που αποκαλύπτει την αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο.

6. Ερμιτάζ και Παλάτι των Τσάρων – Ρωσία

Ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία τέχνης στον κόσμο, με πάνω από 3 εκατομμύρια εκθέματα. Το περίφημο Δωμάτιο του Κεχριμπαριού, που εξαφανίστηκε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ανακατασκευάστηκε, παραμένει μνημείο πολυτέλειας.