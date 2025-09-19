Παρουσίαση του Παιδικού Βιβλίου «Με ποδηλατάκι γοργό γοργό κινούμαι στη γειτονιά και την ωφελώ» του Μάνου Χαραλαμπάκη, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου & ώρα 18:30

Ο Δήμος Ηλιούπολης στο πλαίσιο συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025 «Mobility for Everyone» τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30 έχει την τιμή να παρουσιάσει το παιδικό βιβλίο με τίτλο «Με ποδηλατάκι γοργό γοργό κινούμαι στη γειτονιά και την ωφελώ» του Μάνου Χαραλαμπάκη, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης.

Λίγα λόγια για την υπόθεση του βιβλίου:

Με ποδηλατάκι γοργό γοργό

Μάνος Χαραλαµπάκης

Ο μικρός Νικήτας ξυπνάει με πόνο στον λαιμό και ξεκινάει να πάει με τη μαμά και τον μπαμπά του στον γιατρό. Όλη η οικογένεια είναι έτοιμη να μπει στο αυτοκίνητο για να φτάσει στο ιατρείο. Αλλά… Ο Νικήτας τούς σταματάει. Υπενθυμίζει στη μαμά και στον μπαμπά ότι στο σπίτι υπάρχει κι ένα «ποδηλατάκι γοργό γοργό»! Πώς θα πάνε τελικά στον γιατρό; Μέσα από το βιβλίο αυτό, ο Νικήτας, σε καιρούς κλιματικής κρίσης, μας προτρέπει να βοηθήσουμε το περιβάλλον, την υγεία και την πόλη μας, κάνοντας τις κοντινές μετακινήσεις όχι με το αυτοκίνητο αλλά με το ποδήλατο. Να τα ακούμε τα παιδιά, ξέρουν αυτά!

Βιογραφικό σημείωμα του Συγγραφέα

Ο Μάνος Χαραλαµπάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Σπούδασε δηµοσιογραφία και τώρα φοιτά στο τµήµα Ευρωπαϊκού Πολιτισµού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. Εργάζεται ως δηµοσιογράφος στην εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ από το 1998 και έχει καλύψει ελεύθερο, εκκλησιαστικό, περιβαλλοντικό, πολιτικό, καθώς και στρατιωτικό ρεπορτάζ. Το 2013 δηµιούργησε τη στήλη-blog για το ποδήλατο «Ορθοπεταλιές» στην ηλεκτρονική σελίδα της εφηµερίδας ΤΑ ΝΕΑ (www.tanea.gr) και το 2021 το κανάλι στο Youtube «Πετάλι για Όλους» για την προώθηση της µετακίνησης µε ποδήλατο. Από τον Ιούνιο του 2022 παρουσιάζει στην Athens Voice το Podcast «Μετακινήσου αλλιώς» που µας παροτρύνει να περιορίσουµε το αυτοκίνητο και να µετακινηθούµε µε άλλα µέσα στην πόλη. Έχει βραβευτεί (2008) από τον Πανελλαδικό Σύνδεσµο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων για τη µακρόχρονη δηµοσιογραφική προσφορά του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων µε αναπηρία. Διαθέτει αυτοκίνητο αλλά το 90% των µετακινήσεών του µέσα στην πόλη γίνεται µε ποδήλατο.

Βιογραφικό εικονογράφου

Ο Κωνσταντίνος Σκλαβενίτης γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1984. Σπούδασε στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συνέχισε με Μaster of Arts In Design στον ΑΚΤΟ – Μiddlesex University. Από το 2012 είναι σκιτσογράφος στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, όπου δημοσιεύει καθημερινά. Έχει συνεργαστεί, επίσης, με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, τα περιοδικά Ταχυδρόμος και Books’ Journal, και το socomic.gr, κάνοντας κόμικς και εικονογραφήσεις. Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις και φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Athens Video Art Festival 2008 και 2010, Μilano Film Festival 2008, Leskovac Comics Festival 2013, όπου κέρδισε το β΄ βραβείο για την καλύτερη σύντομη ιστορία κόμικς στα Βαλκάνια). Στο Comicdom CON Athens 2022 ήταν ο τιμώμενος καλλιτέχνης, επιμελούμενος, μεταξύ άλλων, και το επίσημο εικαστικό του φεστιβάλ. Θα βρείτε βιβλία και κόμικς του με τους ακόλουθους τίτλους: «Σαν Όνειρο», «Εικόνες στα Σύννεφα», «Σπάρτακος», «the Comixtape», «Περπατώντας στην παλιά πόλη της Λευκάδας», με πιο πρόσφατη τη συγκεντρωτική έκδοση της τριλογίας του, «Ανώνυμος ο Αθηναίος» (από τις εκδόσεις comicdom press).

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, κάθε χρόνο 16–22 Σεπτεμβρίου, είναι η κορυφαία εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευαισθητοποίηση στην βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Ο Δήμος Ηλιούπολης συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025 με θέμα «Mobility for Everyone – Κινητικότητα για Όλους», διοργανώνοντας σε συνεργασία με την ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό ΠΑΡΟΝ και την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αστικής Ποδηλασίας και της European Cyclists Federation.