Δύσκολη είναι η νύχτα στο Μενίδι, όπου οι φλόγες έκαναν στάχτη δύο επιχειρήσεις, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη να περιορίσουν την φωτιά που καίει μια τρίτη και να αποτρέψουν επέκτασή της σε άλλες γειτονικές επιχειρήσεις.

Η φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης με ξύλα και επεκτάθηκε σε γειτονικό εργοστάσιο με ξύλα και παλέτες, με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη κα τα δύο εργοστάσια. Παρά τις προσπάθειες των ισχυρών επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, τις οποίες συνέδραμαν από αέρος κατά την διάρκεια της ημέρας τέσσερα ελικόπτερα, δυστυχώς δεν αποτράπηκε η επέκταση της φωτιάς σε γειτονική εργοστάσιο υποδημάτων, όπου μέχρι αργά το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη, καθώς υπάρχει άφθονη εύφλεκτη ύλη, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Αυτή την ώρα επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 21 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες Δήμων, καθώς και εθελοντές. Σημειώνεται ότι νωρίτερα η Πολιτική Προστασία έστειλε μέσω του 112 μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής των Αχαρνών, προειδοποιώντας τους να έχουν τα παράθυρά τους κλειστά εξαιτίας επικίνδυνων καπνών. «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα», έγραφε το μήνυμα.

Εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων

Παράλληλα, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τατοΐου, από το ύψος της λεωφόρου Καραμανλή. Επιπλέον, γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δεκελείας, από το ύψος της λεωφόρου Καραμανλή. Η κυκλοφορία έχει, επίσης, διακοπεί στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, από το ύψος της λεωφόρου Δεκελείας, ενώ οι Αρχές δεν επιτρέπουν την έλευση των οχημάτων στη λεωφόρο Κύμης, από το ύψος της λεωφόρου Τατοΐου – πάνω στη γέφυρα.