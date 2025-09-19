Η Lamborghini διερευνά τεχνολογίες επόμενης γενιάς με τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο τα αυτοκίνητα αλληλεπιδρούν με τους οδηγούς τους. Πρωταγωνιστής θα είναι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να προσαρμόσει τη συμπεριφορά ενός αυτοκινήτου με βάση το στυλ του οδηγού, ακόμη και τη διάθεσή του.

Στο μέλλον τα αυτοκίνητα με σύμμαχο την τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας συστήματα παρακολούθησης θα μπορούν να εξετάζουν τον οδηγό και να ανιχνεύουν τι είδους οδηγική εμπειρία επιθυμεί.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής τεχνολογίας της Lamborghini , Rouven Mohr, η εταιρεία έχει αρχίσει να βάζει το αυτοκίνητο να μαθαίνει τις συνήθειες του. Για παράδειγμα, το σύστημα μπορεί να απενεργοποιήσει ορισμένα από τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας εάν ανιχνεύσει ότι ένας καλός οδηγός βρίσκεται πίσω από το τιμόνι. Αν ο οδηγός δεν έχει και τόσο…αγωνιστικές επιδόσεις, τότε τον κρατάει ασφαλή, με τα συστήματα να μην απενεργοποιούνται.

Ο Mohr έδωσε ένα παράδειγμα για το πώς προσαρμόζεται το σύστημα με την πάροδο του χρόνου. “Εάν ο αλγόριθμος αναγνωρίζει κάθε φορά, σε κάθε στροφή, και ο οδηγός χρησιμοποιεί υπερβολικά μεγάλη γωνία διεύθυνσης, ο αλγόριθμος μαθαίνει και του κόβει τα …φτερά!”