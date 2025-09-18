Περιμένοντας το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Πάφο για το οποίο θα σας γράψω αύριο, έβλεπα τι έγινε την πρώτη βραδιά του Τσάμπιονς Λιγκ. Λίγο-πολύ όλοι στάθηκαν στο εντυπωσιακό ματς ανάμεσα στη Γιουβέντους και στην Μπορούσια Ντόρτμουντ που ολοκληρώθηκε 4-4, αλλά και στις νίκες της Ρεάλ Μαδρίτης (2-1 με τη Μαρσέιγ) και της Αρσεναλ (0-2 στο Μπιλμπάο απέναντι στην Αθλέτικ του Ερνέστο Βαλβέρδε). Πλην όμως τα παιχνίδια που μετράνε σημαντικά για τη βαθμολογία είναι οι νίκες της Καραμπάγκ στη Λισαβόνα κόντρα στην Μπενφίκα (3-2) και της Ουνιόν στην Ολλανδία με την PSV (3-1).

Αμφιβάλλω

Η Ουνιόν είναι πρωταθλήτρια Βελγίου και ως εκ τούτου η νίκη της κόντρα στην πρωταθλήτρια Ολλανδίας PSV δεν θα ‘πρεπε να θεωρείται και μεγάλη έκπληξη. Πλην όμως η ομάδα από το Βέλγιο είναι πρωτάρα στο Τσάμπιονς Λιγκ κι αν τα κατάφερε αυτό σημαίνει πως έχει μεγάλα σχέδια για τη συνέχεια: αποδείχτηκε έτοιμη από καιρό. Η Καραμπάγκ αγωνίζεται συχνά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά τέτοια νίκη δεν είχε κάνει ποτέ: αν μάλιστα σκεφτεί κανείς ότι από την ομάδα του Παυλίδη έχανε με 2-0 στο 18′ η νίκη της είναι τεράστια. Τη Δευτέρα έγραφα πως περιμένω να δω φέτος τα παραδοσιακά φαβορί να δείχνουν από νωρίς πως έμαθαν πολλά από τα περσινά τους μαθήματα. Εν μέρει αυτό φάνηκε ήδη στα ματς της πρεμιέρας. Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε τη Μαρσέιγ με 2-1 με δύο πέναλτι. Κυνήγησε τη νίκη παίζοντας με παίκτη λιγότερο και την πήρε στο 88′. Η Γιουβέντους βρήκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις για να μετατρέψει το εις βάρος της 2-4 σε 4-4 απέναντι στην Ντόρτμουντ. Η Αρσεναλ ήταν πάρα πολύ σοβαρή στο ντεμπούτο της στη Χώρα των Βάσκων. Πέρυσι η Βασίλισσα αμφιβάλλω αν θα κέρδιζε: θα πίστευαν όλοι ότι έχοντας 7 ματς μπροστά τους η ισοπαλία δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Αμφιβάλλω επίσης αν η Γιουβέντους θα γύριζε ένα ματς που έχανε με 4-2 στο 90′: οι Ιταλοί θα σκέφτονταν το επόμενο – ίσως και κάποιες δικαιολογίες. Αλλά μετά τα περσινά οι ομάδες αυτές έδωσαν τα πάντα κι ας είχαμε να κάνουμε με ματς πρεμιέρας.

Δίδαγμα

Αυτό που δεν είχα υπολογίσει είναι το άλλο δίδαγμα της περσινής σεζόν, δηλαδή τις αυξημένες πιθανότητες που έχουν για διάκριση τα αουτσάιντερ και οι πρωτάρες. Η Καραμπάγκ και η Ουνιόν γνωρίζουν πως οι περσινοί 11 βαθμοί που έδωσαν προκρίσεις είναι ένα μη απαγορευτικό όριο. Κυνήγησαν αμέσως τρεις βαθμούς εκτός έδρας, καθώς οι εκτός έδρας νίκες είναι που επιτρέπουν να βρεις τους βαθμούς που ψάχνεις πιο εύκολα. Το ότι τους πήραν, μαρτυρά ότι φέτος θα δούμε πολλά και διαφορετικά στη μεγάλη διοργάνωση.

Τραυματίας

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν τα κατάφερε στο Παγκόσμιο του Τόκιο να προσθέσει ένα ακόμα μετάλλιο στην τεράστια συλλογή του. Τερμάτισε 11ος κι αυτό γιατί πόνεσε κατά τη διάρκεια του τελικού: έκανε μάλιστα μόνο δύο άλματα. Ο Τεντόγλου είχε μια δύσκολη σεζόν: είχε μικροτραυματισμούς που του προκάλεσαν εκνευρισμούς – τον είχαμε δει νευρικό όσο ποτέ και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Εβαλε τα δυνατά του και πήγε στην Ιαπωνία, πέρασε εύκολα στον τελικό, αλλά δεν πέρασε και τα όριά του. Ο Τεντόγλου είναι ένας καταπληκτικός αθλητής – για μένα ο πιο μεγάλος αθλητής στίβου όλων των εποχών. Δεν ανήκει στην κατηγορία των αθλητών που χάνονται όλο τον χρόνο και εμφανίζονται μόνο στα τελικά των Πανευρωπαϊκών και των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων: παίρνει μέρος στα γκραν πρι του στίβου, γυρίζει τον κόσμο, δεν σταματά ποτέ. Η καταπόνησή του είναι λογικό να του προκαλεί και προβλήματα: δεν είναι άτρωτος. Μετά μάλιστα τη χθεσινή του αποτυχία πρέπει να τον αγαπάμε λίγο περισσότερο.

Σοκ

Χθες στο ποδόσφαιρο, εκτός από παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ, είχαμε και ματς του Κυπέλλου Ελλάδος. Το Κύπελλο είναι μια διοργάνωση που για να τραβά το ενδιαφέρον του κοινού πρέπει να επιτρέπει εκπλήξεις. Δυστυχώς η ΕΠΟ παρουσιάζει φέτος μια διοργάνωση που τις εκπλήξεις τις αποκλείει. Το Κύπελλο Ελλάδος γίνεται όπως οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή με League Phase. Οι ομάδες δίνουν έξι ματς και προκρίνονται βάσει βαθμών. Με αυτόν τον τρόπο για να αποκλειστεί ομάδα της Σούπερ Λίγκας από τη συνέχεια πρέπει να χάσει τουλάχιστον 4 παιχνίδια: αν δεν το θέλει δεν γίνεται. Χθες ο ΠΑΟΚ έχασε με 4-1 από τον Λεβαδειακό: αν το Κύπελλο γινόταν με διπλά ματς, στη ρεβάνς θα έσπαζαν καρδιές – τώρα είναι μια ήττα που θα προβληματίσει μόνο τον Λουτσέσκου για τη μη ετοιμότητα των αναπληρωματικών του. Κέρδισαν όλοι οι άλλοι της Σούπερ Λίγκας (ο ΠΑΟ 1-0 την Καλλιθέα έχοντας και τρία δοκάρια, η ΑΕΚ 1-0 στο Αιγάλεω, ο ΟΦΗ την Καβάλα, η ΑΕΛ 2-1 το Μαρκό και ο Αρης 1-0 στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό), ενώ το Κηφισιά – Αστέρας έληξε 1-1. Οι προπονητές έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε όσους δεν πολυχρησιμοποιούνται στο πρωτάθλημα ή στα ευρωπαϊκά ματς απλά για να γλιτώνουν τη μουρμούρα.

Βίντεο

Με τι άλλο αναρωτιέμαι; Με τα βίντεο του αρχιδιαιτητή Λανουά. Ο Γάλλος θεωρώ πως σε γενικές γραμμές κάνει καλή δουλειά, τα βίντεό του όμως είναι δημοσιοσχετίστικα. Χθες έδειξε τη φάση όπου ο διαιτητής Παπαπέτρου δεν άφησε το πλεονέκτημα υπέρ του Λεβαδειακού στο ματς της ομάδας της Βοιωτίας με την ΑΕΚ και είπε πως ο διαιτητής Παπαπέτρου έσφαλε: ισχύει, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος που να πιστεύει το αντίθετο και δεν χρειαζόταν ένας αρχιδιαιτητής για να το πει. Από τον Γάλλο περίμενα να μας πει αν υπάρχει φάουλ του Μάνταλου στο γκολ της ΑΕΚ (ο αρχηγός της Ενωσης δεν αφήνει έναν αμυντικό να βγει στην μπάλα με τρόπο που σηκώνει συζήτηση) αλλά και αν ο Μουκουντί στο ίδιο ματς κάνει πέναλτι στον Τσάπρα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Λανουά δεν λέει τίποτα παριστάνοντας πως οι φάσεις δεν υπάρχουν. Ενώ τις έχουμε δει όλοι.

ΤikTok

Από πέρυσι φωνάζω πως για να έχουν νόημα τα σχετικά βίντεο χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτον, συγκέντρωση από μια επιτροπή των φάσεων της αγωνιστικής που ο αρχιδιαιτητής θα κρίνει. Και δεύτερον, αγγελία τιμωριών από τον αρχιδιαιτητή για διαιτητές που έκαναν λάθος. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μιλάμε σοβαρά για έλεγχο και αξιολόγηση των διαιτητών. Τώρα είναι απλά τα βίντεο του Λανουά στο YouΤube. Με το καλό και στο ΤikTok…