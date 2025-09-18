Τα «αστέρια» επέστρεψαν και το ενδιαφέρον παραμένει… αμείωτο!

The Champions League is back ✨ pic.twitter.com/Mt3dSVszGZ — LiveScore (@livescore) September 16, 2025

Το Champions League, είναι και πάλι εδώ, πιο ανταγωνιστικό από ποτέ!

Η πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, συνεχίζεται απόψε με μεγάλες αναμετρήσεις.

Μετά από συγκλονιστικά ντέρμπι, γεμάτα γκολ, θέμα και… σασπένς, η «αυλαία» της πρώτης αγωνιστικής πέφτει, με έξι ακόμα αγώνες.

Από αυτές, ξεχωρίζουν δύο. Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι, αποτελούν τα κορυφαία ματς της βραδιάς.

Οι αναμετρήσεις της Πέμπτης (18/09)

19:45 Κλαμπ Μπριζ – Μονακό, Cosmote Sport 6 HD.

19:45 Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν, Cosmote Sport 7 HD.

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι, Cosmote Sport 2 HD.

22:00 Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα, Cosmote Sport 3 HD.

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ Αλμάτι, Cosmote Sport 4 HD.

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι, Cosmote Sport 5 HD.

Το το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου, το Champions League, προσέφερε πλούσιες συγκινήσεις.

Σε 12 αναμετρήσεις, σημειώθηκαν 42 τέρματα, μερικά εκ των οποίων… ποιήματα!

Τα ζευγάρια, Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2 και Γιουβέντους – Μπορούσια Ντόρτμουντ 4-4, «μαγνήτισαν» τα βλέμματα, χάρη στα… δραματικά φινάλε τους!

Με ανατροπές, «buzzer beaters» και 13 γκολ συνολικά, ήταν απολύτως… φυσιολογικό!

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, δήλωσε και πάλι «παρών» Champions League, μετά από πέντε χρόνια απουσίας.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να συνοδεύσει με νίκη την πρεμιέρα του. Κόντρα στην Πάφο, των 10 παικτών, «κόλλησε» στο μηδέν και άφησε πίσω του δύο πολύτιμους βαθμούς.

Τρίτη (16/09)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2

Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3

Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ 2-1

Μπενφίκα – Καραμπάγκ 2-3

Γιουβέντους – Μπορούσια Ντόρτμουντ 4-4

Τότεναμ – Βιγιαρεάλ 1-0

All the results from the opening day of the Champions League #UCL #ChampionsLeague 🔶 The big surprise of the day comes from Qarabağ 🔶 Juventus, having been down three times, salvaged a draw in the final seconds 🔶 Real Madrid defeated Marseille with 10 players pic.twitter.com/WNImXlivH2 — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 16, 2025

Τετάρτη (17/09)

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα 4-0

Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι 3-1

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Άγιαξ – Ίντερ 0-2

Fantastic Night in the #ChampionsLeague Defeat for # Chelsea in Germany Liverpool continues the Slot-time with a dramatic late win over Atletico Defending Champions #PSG destroy Atalanta Inter Milan come out tops in Amsterdam #UCL pic.twitter.com/aLDKtnE5ZG — footballtemple (@footballtempleX) September 17, 2025

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής