Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025 με το πρόγραμμα «Το Ερέχθειο και το Μουσείο Ακρόπολης: ένας ασυνήθιστος αρχαίος ναός σε ένα σύγχρονο κτήριο». Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025 με το πρόγραμμα «Το Ερέχθειο και το Μουσείο Ακρόπολης: ένας ασυνήθιστος αρχαίος ναός σε ένα σύγχρονο κτήριο». Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στο ξεχωριστό μνημείο της Ακρόπολης, το Ερέχθειο, σε διάλογο με το σύγχρονο οικοδόμημα, το κτήριο του Μουσείου, αναδεικνύοντας κρυφές αναλογίες.

Το Ερέχθειο στέκει στα βόρεια του Ιερού Βράχου και διακρίνεται εκτός των άλλων για την ευρηματική αρχιτεκτονική του, μέσα από την οποία κατάφερε να συγκεράσει λατρείες, να φιλοξενήσει μυθικά ιερά σημεία, και να στεγάσει τοπικές παραδόσεις του αθηναϊκού παρελθόντος. Μια παράλληλη πορεία στις μέρες μας ακολούθησε το Μουσείο Ακρόπολης, ένα εμβληματικό δημόσιο οικοδόμημα που χτίστηκε για να προστατέψει, να στεγάσει και να αναδείξει τα αριστουργήματα της Ακρόπολης αλλά και της αρχαίας γειτονιάς που αποκαλύφθηκε στον χώρο. Με ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που επιβλήθηκε και σε αυτή την περίπτωση από τα δεδομένα, αναδεικνύει τη διαχρονία της ιστορίας, καθρεφτίζει αρχαίες διαδρομές και τοπογραφίες του Ιερού Βράχου φέρνοντας κοντά τους αρχαίους θεούς και ανθρώπους με τον σύγχρονο επισκέπτη.

Ακολουθήστε τους αρχαιολόγους του Μουσείου σε ένα ενδιαφέρον, παράλληλο οδοιπορικό που γεφυρώνει το παρελθόν με το μέλλον. Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με το φετινό πανευρωπαϊκό θέμα «Αρχιτεκτονική κληρονομιά – γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον».

Χρήσιμες πληροφορίες

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας στη δράση, απαιτείται η προμήθεια εισιτηρίου ημέρας με την επίδειξη του κωδικού κράτησής σας στα ταμεία με τη σήμανση 6, 7 και 8, έως και 20 λεπτά πριν την έναρξη του προγράμματος.

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας, θα πρέπει να ενημερώσετε τηλεφωνικώς στο 210 9000900 ή γραπτώς στο etickets@theacropolismuseum.gr .

Ομαδικές εγγραφές (άνω των 10 ατόμων) δεν γίνονται.

Έως 30 επισκέπτες ανά παρουσίαση.

Σημείο έναρξης/χώρος συνάντησης: Γραφείο «Υπηρεσίες Επισκεπτών» (αριθμοί 12 και 13)

Η παρουσίαση πραγματοποιείται με τη χρήση ακουστικών συσκευών (whisper), οι οποίες διατίθενται στο Γραφείο «Υπηρεσίες Επισκεπτών» με την προσωρινή παράδοση επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης (Δελτίο Ταυτότητας, Δίπλωμα Οδήγησης, Διαβατήριο).

Οι κρατήσεις θα ανοίξουν την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Αγγλικά – Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10 π.μ.

Ελληνικά – Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στη 1 μ.μ.