Η Μαντόνα, η μουσική καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, προανήγγειλε την κυκλοφορία ενός νέου dance άλμπουμ το επόμενο έτος, σε συνεργασία με τη Warner. Πρόκειται για τη δισκογραφική εταιρεία όπου ξεκίνησε την καριέρα της, γράφοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Σε επίσημη ανακοίνωση, η δημοφιλής τραγουδίστρια τονίζει: «Είμαι χαρούμενη για αυτήν την επανασύνδεση και αναμένω με ανυπομονησία το μέλλον: να κάνω μουσική, να εκπλήσσω, προκαλώντας ενδεχομένως λίγες αναγκαίες συζητήσεις». Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει πως, παρά τη μακρόχρονη πορεία της, η Μαντόνα παραμένει αφοσιωμένη στην καλλιτεχνική της εξέλιξη και την πρόκληση νέων συζητήσεων στη μουσική κοινότητα.

Συνεργασία με τον DJ Στιούαρτ Πράις

Η παραγωγή του επερχόμενου άλμπουμ έχει ανατεθεί στον καταξιωμένο DJ Στιούαρτ Πράις, με τον οποίο η Μαντόνα συνεργάστηκε στο παρελθόν για το πολυβραβευμένο “Confessions on a Dance Floor” το 2005. Το άλμπουμ αυτό περιλάμβανε τις τεράστιες επιτυχίες “Hung Up” και “Sorry”, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του μάνατζμεντ της τραγουδίστριας.

Η επιστροφή στη Warner και το νέο κεφάλαιο

Η επιστροφή της Μαντόνα στη Warner χαιρετίζεται από τα κορυφαία στελέχη της εταιρείας. Οι συμπρόεδροι της Warner Records, Τομ Κόρσον και Άαρον Μπέι-Σακ, δήλωσαν: «Νιώθουμε τιμή που υποδεχόμαστε τη Madonna πίσω στη Warner. Η Μαντόνα δεν είναι μονάχα μια καλλιτέχνιδα, είναι ένα ίνδαλμα, ένα πρόσωπο που παραβαίνει κανόνες, μια απόλυτη πολιτισμική δύναμη».

Η 67χρονη ερμηνεύτρια είχε πρωτοϋπογράψει με τη Warner το 1982, ανοίγοντας έναν επιτυχημένο κύκλο που διακόπηκε το 2007 όταν μεταπήδησε στη Live Nation με ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια της εποχής.

Μετά από τρία άλμπουμ που δεν σημείωσαν εμπορική επιτυχία – το τελευταίο ήταν το “Madame X” το 2019 – η Μαντόνα αποφάσισε να επιστρέψει, το 2021, στην εταιρεία που σφράγισε τις σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα της, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική της διαδρομή.