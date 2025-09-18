H KGM παρουσίασε τα Torres Hybrid και Musso EV στη Γερμανία, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα μιας δυναμικής πορείας στην Κορέα και παγκοσμίως.

Το Torres Hybrid συμπληρώνει την επιτυχημένη γκάμα Torres, ενσωματώνοντας υβριδική τεχνολογία.

Η ονομασία “Torres” προέρχεται από το Εθνικό Πάρκο Torres del Paine στη Νότια Παταγονία, γνωστό και ως «το τέλος του κόσμου».

Τοποθετημένο ανάμεσα στις κατηγορίες compact και mid-size SUV, το Torres Hybrid ξεχωρίζει από τα συμβατικά SUV χάρη στον αυθεντικό του σχεδιασμό, ενώ συμβάλλει στην περαιτέρω καθιέρωση της υβριδικής τεχνολογίας στην αγορά.

Το εσωτερικό του Torres Hybrid συνδυάζει την εργονομική φιλοσοφία Slim & Wide με εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες,.

Η πανοραμική ευρεία οθόνη ενσωματώνει ένα ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών με μια οθόνη αφής 12,3 ιντσών, προσφέροντας εξαιρετικά φιλική προς το χρήστη λειτουργία.

Το Torres Hybrid επιτυγχάνει μια σχεδόν ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης, συνδυάζοντας έναν πρόσφατα ανεπτυγμένο 1,5 λίτρων turbo βενζινοκινητήρα με το Dual Tech Hybrid System, ένα υβριδικό σύστημα παράλληλης σειράς διπλού κινητήρα.

Το Dual Tech Hybrid System φέρει έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 130kW κοντά στον άξονα κίνησης, επιτρέποντας δυναμική επιτάχυνση με μέγιστη συνδυασμένη ισχύ κινητήρα 204 PS.

Το σύστημα e-DHT, ένα αποκλειστικό υβριδικό κιβώτιο διπλού κινητήρα, επιτρέπει πολλαπλές λειτουργίες οδήγησης, συμπεριλαμβανομένης της EV Mode (καθαρή ηλεκτρική οδήγηση), της HEV Mode (παράλληλης λειτουργίας) και της Engine Drive Mode (ισχύς θερμικού κινητήρα). Σε οδήγηση σε αστικό περιβάλλον το όχημα μπορεί να λειτουργεί σε λειτουργία EV για έως και 94% του χρόνου, προσφέροντας μια αθόρυβη, αμιγώς ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης. η.

Ο ηλεκτροκινητήρας του Torres Hybrid είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στην παράλληλη παραγωγή ενέργειας με τον κινητήρα, ενισχύοντας την ενεργειακή απόδοση με τη φόρτιση μιας μπαταρίας μεγάλης χωρητικότητας 1,83kWh.

Ως αυθεντικό SUV, το Torres Hybrid προσφέρει τρία driving modes: COMFORT, για καθημερινή άνεση και οικονομία, SPORT, για πιο δυναμική εμπειρία οδήγησης, και ECO, για μέγιστη οικονομία καυσίμου.