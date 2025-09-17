Από την 5η ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο (Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου) ξεχωρίζει ο τελικός του μήκους, με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί το 12ο χρυσό της καριέρας του.

Η ΕΡΤ, πέρα από τη μετάδοση της ημέρας από την ΕΡΤ2, θα αφιερώσει ξανά το κανάλι ERT Sports μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix, καλύπτοντας όλα τα άλματα του τελικού, με πρωταγωνιστή τον Έλληνα κάτοχο του τίτλου. Η μετάδοση θα ξεκινήσει στις 14:45 ώρα Ελλάδας.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι ξεκινά πρώτος στον τελικό και θέλει από νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό του. Η φυσική του κατάσταση είναι εξαιρετική, παρά τα όποια προβλήματα στη διάρκεια της χρονιάς και την ενόχληση στην ποδοκνημική και η ταχύτητά του στα καλύτερα επίπεδα της καριέρας του, κάτι που μπορεί να του δώσει πλεονέκτημα αν το πόδι του ανταποκριθεί στην πίεση.

Ο Τεντόγλου μετρά 11 χρυσά σε μεγάλες διοργανώσεις από το 2018 και συνολικά 12 μετάλλια, με μοναδική «παρένθεση» το ασημένιο στο Παγκόσμιο του Γιουτζίν το 2022. Φέτος έχει την κορυφαία επίδοση παγκοσμίως με 8,46 μ. από το Ευρωπαϊκό Ομάδων στη Μαδρίτη.

Κύριοι αντίπαλοί του στον τελικό είναι ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ (8,28 μ. στον προκριματικό, 8,34 φέτος), ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι (8,37 μ.) και ο Ελβετός Σιμόν Εχάμερ (8,34 μ. σε υπερυψωμένο διάδρομο). Εκτός αγώνων έμεινε ο περσινός φιναλίστ Γουέιν Πίνοκ.

Στα 200 μ., η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ρίχνεται στη μάχη του προκριματικού με στόχο να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ Κ23 (22,84). Θα τρέξει στον τρίτο διάδρομο της πρώτης σειράς και χρειάζεται να βρεθεί στις τρεις πρώτες θέσεις ή στις έξι καλύτερες επιδόσεις για να προκριθεί στα ημιτελικά.

Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας και ο τελικός του Τεντόγλου

13:05 Τριπλούν (Α) Προκριματικός

13:10 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ

13:25 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

13:30 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου – 1η σειρά – 4ος διάδρομος

14:15 200 μ. (Α) Προκριματικός

14:45 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ

14:49 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Τεντόγλου

15:03 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

15:30 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός

15:57 3000 μ. στιπλ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 1500 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ