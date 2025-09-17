Τα «αστέρια» επέστρεψαν!

Το Champions League, είναι και πάλι εδώ, πιο ανταγωνιστικό από ποτέ!

The Champions League is back ✨ pic.twitter.com/Mt3dSVszGZ — LiveScore (@livescore) September 16, 2025

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, συνεχίζεται απόψε, με τη δεύτερη μέρα της πρεμιέρας.

Μετά τους εντυπωσιακούς αγώνες της Τρίτης (16/09), το πρόγραμμα επιφυλάσει σπουδαίες αναμετρήσεις και απόψε.

Από αυτές, ξεχωρίζει το «comeback» του Ολυμπιακού στο Champions League, ο οποίος φιλοξενεί την Πάφο!

Οι αναμετρήσεις της Τετάρτης (17/09)

19:45 Ολυμπιακός – Πάφος

19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

22:00Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι

22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00 Άγιαξ – Ίντερ