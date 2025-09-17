Η Εθνική Ελλάδος παρουσίασε ένα εντυπωσιακό πρόσωπο στο EuroBasket, με μοναδικό «μελανό» σημείο την ήττα από την Τουρκία. Οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες στον ημιτελικό, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, να παίρνει άνετα τη νίκη απέναντι στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Τουρκία ήταν ο Αλμπερέν Σενγκούν, ο οποίος μετά τη νίκη της χώρας του προέβη σε μία αμφιλεγόμενη δήλωση όσον αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον οποίο χαρακτήρισε «όχι και τόσο καλό πασέρ».

Η δήλωση αυτή του Τούρκου NBAερ έφερε την αντίδραση τόσο του ίδιου του «Greek Freak», όσο και του Βασίλη Σπανούλη, που χαρακτήρισε τον Σενγκούν «πολύ μικρό παιδί για να μιλάει για το Γιάννη». Ο Αντετοκούνμπο από την άλλη, παρέπεμψε τον Τούρκο να παρακολουθήσει τα στιγμιότυπα του στο Youtube.

Μόλις δύο ημέρες αργότερα τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Αλμπερέν Σενγκούν, δημοσίευσαν φωτογραφία που αγκαλιάζονται. «Παίζουμε για την αγάπη των χωρών μας. Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού. Παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει», έγραφε η λεζάντα της φωτογραφίας.

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Ελλάδα, ο παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, μίλησε απότομα σε θεατή της live μετάδοσης που έκανε στο Instagram, όταν αυτός σχολίασε τουρκικές σημαίες. Ο Αντετοκούνμπο μέσα από story του στην εφαρμογή, ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του αυτή, γράφοντας:

«Την ώρα του live μου, έκανα κάποιο όχι πρέπον σχόλιο σε ένα σχόλιο το οποίο ήταν προσβλητικό προς εμένα. Ο σκοπός μου δεν ήταν όμως να προσβάλω εγώ με τη σειρά μου κάποιον. Και για αυτόν τον λόγο ζητάω πραγματικά συγνώμη. Δεν είχα τίποτα άλλο παρά σεβασμό για την Τουρκία αλλά και για όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Από την άλλη πλευρά, και ο Σενγκούν με τη σειρά του ζήτησε συγγνώμη για το story που δημοσίευσε, μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Εθνικής. Ο παίκτης των Χιούστον Ρόκετς είχε γράψει «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα;», μια φράση που πολλοί ερμήνευσαν ως παραπομπή στη Μικρασιατική καταστροφή. Στο μήνυμα που ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό έγραψε:

«Η δημοσίευσή μου μετά τον ημιτελικό με την Ελλάδα ήταν επικοινωνιακό λάθος. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση για προσβολή».

Έτσι οι δύο παίκτες που συμπεριλήφθηκαν στην κορυφαία 5αδα του EuroBasket, έβαλαν τέλος στην άτυπη «κόντρα» που είχε δημιουργηθεί και έδειξαν σε μεγάλο βαθμό, πως ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει τον κόσμο και όχι να τον χωρίζει!