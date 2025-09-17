Η ΕΡΤ ξεκινά από σήμερα τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2026 στη Βιέννη. Μετά την επιτυχία του φετινού Εθνικού Τελικού και την 6η θέση που κατέκτησε η χώρα μας, σημειώνοντας παράλληλα ρεκόρ τηλεθέασης της τελευταίας 15ετίας, η δημόσια τηλεόραση προχωρά σε ένα αναβαθμισμένο μοντέλο επιλογής. Η νέα διαδικασία θα είναι πιο ανοιχτή, πιο συμμετοχική και θα δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους δημιουργούς και καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο ευρύ κοινό.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η ΕΡΤ θα διοργανώσει τρεις διαγωνιστικές βραδιές για την επιλογή της ελληνικής εκπροσώπησης στη Eurovision, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους, ώστε να αναδειχθεί η σύγχρονη μουσική δημιουργία της χώρας μας.

Συνολικά έως και 28 τραγούδια θα συμμετάσχουν στους Ημιτελικούς, με 14 να προκρίνονται στον Εθνικό Τελικό αποκλειστικά μέσω της ψήφου του κοινού. Το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από συνδυασμό κοινού και κριτικών επιτροπών, κερδίζοντας το εισιτήριο για την αυστριακή πρωτεύουσα.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στις 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους στον ιστότοπο της ΕΡΤ. Η πρόσκληση συμμετοχής, οι αναλυτικοί όροι και η σχετική φόρμα είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο: https://www.ert.gr/eurovision2026.