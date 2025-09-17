Οι επενδυτές αναμένουν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) την Τετάρτη, όταν θα ανακοινωθεί η απόφαση για τα επιτόκια και θα μιλήσει ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, πιθανόν το σημαντικότερο σημείο για τις αγορές.

Έτσι, την Τρίτη οι αγορές βρέθηκαν σε μια περίεργη «αναμονή». Οι αμερικανικοί δείκτες υποχωρούν, αλλά οριακά, καθώς ο S&P 500 μειώνεται κατά 0,13%, παραμένοντας πάνω από το επίπεδο των 6.600 μονάδων που ξεπέρασε τη Δευτέρα, ενώ λίγο νωρίτερα είχε καταγράψει νέο intraday ρεκόρ. Με άλλα λόγια, οι επενδυτές φαίνεται να αποφεύγουν σημαντικές κινήσεις πριν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση της Fed.

Ακόμη και οι ειδήσεις που ήρθαν από τις ΗΠΑ τη Δευτέρα, άσχετες με την κεντρική τράπεζα και τα επιτόκια, επικεντρώνονται στο μέλλον και όχι στα άμεσα γεγονότα. Συνεχίζονται οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Κίνας πριν τον Νοέμβριο, ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε για τέταρτη φορά την προθεσμία της ByteDance να εκχωρήσει τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ.

Συνολικά, η αίσθηση θυμίζει ότι παρακολουθούμε τους τίτλους τέλους, ενώ το επεισόδιο με το τέλος να κρέμεται από μια… κλωστή.

(Προειδοποίηση: σχεδόν σίγουρα θα υπάρξει μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ μια μεγαλύτερη μείωση 50 μονάδων θεωρείται απίθανη.)

Τι πρέπει να γνωρίζετε σήμερα

Κίνα: Η Κίνα διατηρεί αυστηρό έλεγχο στις σπάνιες γαίες. Οι ξένες εταιρείες εξακολουθούν να δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε αυτές, με μία μάλιστα να χάνει «εκατομμύρια ευρώ», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εμπορική Επιτροπή στην Κίνα τη Δευτέρα.

Baidu: Οι μετοχές της κινεζικής εταιρείας εκτινάσσονται σχεδόν 16% την Τετάρτη, ενισχυόμενες από συμφωνία με κρατική εταιρεία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, νέες εξελίξεις στα AI μοντέλα της και έκδοση ομολογιών εξωτερικού.

Ιαπωνία: Η πτώση των εξαγωγών επιβραδύνεται. Το εμπόριο με την Ασία και τη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκε τον Αύγουστο, αντισταθμίζοντας περαιτέρω μειώσεις προς τις ΗΠΑ. Συνολικά οι εξαγωγές μειώθηκαν 0,1% σε ετήσια βάση, λιγότερο από το αναμενόμενο.

ΗΠΑ: Οι δείκτες υποχωρούν ελαφρά πριν τη συνεδρίαση της Fed, με τεχνολογικές μετοχές όπως της Nvidia και της Microsoft να σημειώνουν απώλειες.

Ασία-Ειρηνικός: Οι αγορές κινούνται μεικτά την Τετάρτη. Ο δείκτης Hang Seng Tech στο Χονγκ Κονγκ εκτοξεύεται λόγω της ανόδου της Baidu.

Τεχνητή νοημοσύνη στην Κίνα: Οι εταιρείες αξιοποιούν την ΑΙ τα τελευταία δύο χρόνια, αποσαφηνίζοντας ποιες πετυχαίνουν. Η UBS έχει επιλέξει δύο εταιρείες-φαβορί που φαίνεται να έχουν ακόμα περιθώρια ανάπτυξης.

Η απόφαση της Fed και οι προβλέψεις για το υπόλοιπο του 2025 θα καθορίσουν την πορεία των αγορών, ενώ η πολιτική συγκυρία προσθέτει αβεβαιότητα. Την Τετάρτη, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) θα ανακοινώσει το επιτόκιο δανεισμού overnight, ενώ ο νέος διορισμένος κυβερνήτης Στίβεν Μίραν αναμένεται να καταψηφίσει την ευρέως αναμενόμενη μείωση 0,25% και να προτείνει ακόμη μεγαλύτερη μείωση.