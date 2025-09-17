Το νέο κόνσεπτ μοντέλο Concept THREE δεν θα προσφέρει τις γνώριμες και πιο δημοφιλείς οθόνες αφής, ούτε αυτό σημαίνει ότι η Hyundai επιθυμεί την επιστροφή στις παλιές αναλογικές οθόνες με τα φυσικά κουμπιά. Αυτή τη φορά το κόνσεπτ μοντέλο δείχνει ένα νέο μινιμαλιστικό σχεδιασμό, όπου όπως το Concept Three έτσι και τα μελλοντικά της μοντέλα που θα παρουσιαστούν τους επόμενους μήνες, θα εξαρτώνται όλο και λιγότερο από τις οθόνες αφής. Ειδικότερα, ο οδηγός αντί για οθόνες θα μπορεί να προσωποποιεί το περιβάλλον με τις δικές του επιθυμίες και τις αγαπημένες του εφαρμογές χρησιμοποιώντας την τεχνολογία modular widgets BYOL (Bring Your Own Lifestyle).

Τα modular widgets «Bring Your Own Lifestyle (BYOL)» προσφέρουν προσαρμοσμένες εμπειρίες, επιτρέποντας στους πελάτες να εξατομικεύσουν το ταξίδι τους.

«Το Concept THREE αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα μας στο ταξίδι της ηλεκτροκίνησης της Hyundai Motor. Με τις compact διαστάσεις του και τη σχεδιαστική γλώσσα Art of Steel, ενσωματώνει το όραμά μας για κινητικότητα που είναι πρακτική, προσιτή και ταυτόχρονα συναισθηματικά ισχυρή» ανέφερε στέλεχος της φίρμας.

Σημαντική είναι και η χρήση βιώσιμων υλικών, από υφάσματα που προέρχονται από θαλάσσια απορρίμματα μέχρι ελαφριά αλουμινένια αφρώδη στοιχεία.